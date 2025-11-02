2 ноября прошел матч 11-го тура УПЛ 2025/26 между командами Шахтер Донецк и Динамо Киев.

Коллективы сыграли на стадионе Арена Львов. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу горняков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер оторвался от Динамо в таблице чемпионата Украины. Подопечные Арды Турана идут первыми с 24 очками, а коллектив Александра Шовковского располагается на второй позиции с 20 пунктами.

УПЛ 2025/26. 11-й тур, 2 ноября

Шахтер Донецк – Динамо Киев – 3:1

Голы: Эгиналду, 3, Невертон, 54, Кабаев, 90+4 (автогол) – Буяльский, 56

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Эгиналду, 3 мин.

ГОЛ! 2:0 Невертон, 54 мин.

ГОЛ! 2:1 Буяльский, 56 мин.