Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Премьер-лига
Шахтер Донецк
02.11.2025 18:00 – FT 3 : 1
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 ноября 2025, 20:40 | Обновлено 02 ноября 2025, 20:55
12681
2

Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор мата 11-го тура УПЛ 2025/26

02 ноября 2025, 20:40 | Обновлено 02 ноября 2025, 20:55
12681
2 Comments
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Instagram

2 ноября прошел матч 11-го тура УПЛ 2025/26 между командами Шахтер Донецк и Динамо Киев.

Коллективы сыграли на стадионе Арена Львов. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу горняков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер оторвался от Динамо в таблице чемпионата Украины. Подопечные Арды Турана идут первыми с 24 очками, а коллектив Александра Шовковского располагается на второй позиции с 20 пунктами.

УПЛ 2025/26. 11-й тур, 2 ноября

Шахтер Донецк – Динамо Киев – 3:1

Голы: Эгиналду, 3, Невертон, 54, Кабаев, 90+4 (автогол) – Буяльский, 56

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Эгиналду, 3 мин.

ГОЛ! 2:0 Невертон, 54 мин.

ГОЛ! 2:1 Буяльский, 56 мин.

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Педро Энрике (Шахтер Донецк).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Невертон (Шахтер Донецк).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Эгиналду (Шахтер Донецк), асcист Педриньо.
По теме:
ШОВКОВСКИЙ: Мне позвонили из судейского корпуса и сказали, что это пенальти
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
Эгиналду и Невертон продолжили бразильскую голевую самбу Шахтера
Шахтер Донецк Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Эгиналду Виталий Буяльский Невертон Владислав Кабаев автогол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(78)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Футбол | 02 ноября 2025, 16:44 27
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26

Поединок состоится 2 ноября и начнется в 18:00 по Киеву

Известны оценки Судакова и Трубина за выигранный матч Бенфики в чемпионате
Футбол | 02 ноября 2025, 05:04 1
Известны оценки Судакова и Трубина за выигранный матч Бенфики в чемпионате
Известны оценки Судакова и Трубина за выигранный матч Бенфики в чемпионате

Орлы одолели Виторию Гимараеш 3:0, Георгий провел первый тайм, Трубин сыграл на ноль

ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед отмененным голом Динамо
Футбол | 02.11.2025, 19:42
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед отмененным голом Динамо
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед отмененным голом Динамо
Гецко дал неожиданный прогноз на поединок Шахтер – Динамо
Футбол | 02.11.2025, 11:25
Гецко дал неожиданный прогноз на поединок Шахтер – Динамо
Гецко дал неожиданный прогноз на поединок Шахтер – Динамо
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
Футбол | 01.11.2025, 21:45
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
FootFoodBol
Вполне предсказуемо
Ответить
+1
kotofej1964
Интересно, а авт оры смотрят вообще что пишут? Педро Энрике уже на поле давно не было, когда третий гол забивался. 
Ответить
0
Популярные новости
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
01.11.2025, 08:55 8
Футбол
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
01.11.2025, 07:05 2
Бокс
Шахтер и Динамо. Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19
Шахтер и Динамо. Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19
01.11.2025, 02:43 1
Футбол
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
01.11.2025, 09:45 16
Футбол
Сауль Альварес принял решение о будущем после поражения Кроуфорду
Сауль Альварес принял решение о будущем после поражения Кроуфорду
01.11.2025, 03:02
Бокс
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
01.11.2025, 08:41 7
Футбол
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
31.10.2025, 16:42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем