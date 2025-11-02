Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор мата 11-го тура УПЛ 2025/26
2 ноября прошел матч 11-го тура УПЛ 2025/26 между командами Шахтер Донецк и Динамо Киев.
Коллективы сыграли на стадионе Арена Львов. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу горняков.
Шахтер оторвался от Динамо в таблице чемпионата Украины. Подопечные Арды Турана идут первыми с 24 очками, а коллектив Александра Шовковского располагается на второй позиции с 20 пунктами.
УПЛ 2025/26. 11-й тур, 2 ноября
Шахтер Донецк – Динамо Киев – 3:1
Голы: Эгиналду, 3, Невертон, 54, Кабаев, 90+4 (автогол) – Буяльский, 56
ГОЛ! 1:0 Эгиналду, 3 мин.
😍 Егіналду і його стрибок... 🧡— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 2, 2025
⚽️ Нападник відкриває рахунок в українському класико! 🇺🇦#Shakhtar #ШахтарДинамо pic.twitter.com/CWj53oppbG
ГОЛ! 2:0 Невертон, 54 мин.
ЩО ЗА УДАР НЕВЕРТОНА! 🔥🔥🔥— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 2, 2025
✨ Блискуче виконання ⚽️#Shakhtar #ШахтарДинамо pic.twitter.com/5C38WOa98Z
ГОЛ! 2:1 Буяльский, 56 мин.
