Шахтер Донецк

В воскресенье, 2-го ноября, состоится поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и «Динамо» Киев. Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 18:00.

Посреди этой недели мы уже имели возможность наблюдать за Классическим противостоянием, но в Кубке Украины. Та игра осталась за «Динамо» (2:1), хотя после первого тайма навряд ли кто-то мог предсказать такой исход. И сразу же «Шахтер» получил шанс на реванш в чемпионате, да еще и в формально домашней атмосфере «Арены Львов». «Горняки» лидируют в чемпионате, но их положение выглядит максимально хрупким.

