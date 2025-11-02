Шахтер Донецк

Шахтер – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 11-го тура Украинской Премьер-лиги
В воскресенье, 2-го ноября, состоится поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и «Динамо» Киев. Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 18:00.
Посреди этой недели мы уже имели возможность наблюдать за Классическим противостоянием, но в Кубке Украины. Та игра осталась за «Динамо» (2:1), хотя после первого тайма навряд ли кто-то мог предсказать такой исход. И сразу же «Шахтер» получил шанс на реванш в чемпионате, да еще и в формально домашней атмосфере «Арены Львов». «Горняки» лидируют в чемпионате, но их положение выглядит максимально хрупким.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Динамо» Киев, за которой можно следить в украинской версии сайта.
18:00
