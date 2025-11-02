Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Шахтер Донецк
02.11.2025 18:00 - : -
Динамо Киев
Украина. Премьер лига
02 ноября 2025, 03:41 | Обновлено 02 ноября 2025, 03:42
Шахтер – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 11-го тура Украинской Премьер-лиги

Коллаж Sport.ua

В воскресенье, 2-го ноября, состоится поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и «Динамо» Киев. Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 18:00.

Посреди этой недели мы уже имели возможность наблюдать за Классическим противостоянием, но в Кубке Украины. Та игра осталась за «Динамо» (2:1), хотя после первого тайма навряд ли кто-то мог предсказать такой исход. И сразу же «Шахтер» получил шанс на реванш в чемпионате, да еще и в формально домашней атмосфере «Арены Львов». «Горняки» лидируют в чемпионате, но их положение выглядит максимально хрупким.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Динамо» Киев, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Шахтер Донецк
2 ноября 2025 -
18:00
Динамо Киев
Оцените материал
