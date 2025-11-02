ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский ответил на вопросы представителей СМИ после поединка с «Шахтером» во Львове:

– В первую очередь хочу сказать, что «классическое» удалось. Эмоции были иногда за пределами, но в принципе игроки более-менее себя контролировали. Безусловно, есть моменты, которыми я не доволен, как в действиях своей команды, так и в судействе. Это уже второй момент, когда в ворота наших соперников не назначают пенальти. Это было в матче с «Зарей» и сегодня, в игре с «Шахтером». Стопроцентный пенальти.

– Вы испытали на себе «классические» противостояния и как игрок, и как тренер. В прессе было много мнений о том, что «классическое» уже потеряло свой градус. После сегодняшнего матча можно сказать, что градус этих противостояний вернулся?



– Градус вернется, когда стадионы будут вщерть заполнены. Когда наши болельщики будут переживать не за то, что происходит с ними, с семьями, друзьями, нашими защитниками, а когда будут переживать за события на футбольном поле. Пока же в стране продолжается война. Мы благодарим наших защитников и защитниц за то, что у нас есть возможность сегодня выходить на футбольное поле.



– В последнее время вы доверяете Михавке позицию левого защитника. Как вы оцените его игру на этой позиции?

– Индивидуально я не буду оценивать действия игроков. Мы отрабатываем разные варианты. Один из таких вариантов – Михавко на позиции левого защитника.