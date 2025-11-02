Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
Чемпионат Украины
02 ноября 2025, 20:44 |
Тренер прокомментировал поражение в классическом

ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский ответил на вопросы представителей СМИ после поединка с «Шахтером» во Львове:

– В первую очередь хочу сказать, что «классическое» удалось. Эмоции были иногда за пределами, но в принципе игроки более-менее себя контролировали. Безусловно, есть моменты, которыми я не доволен, как в действиях своей команды, так и в судействе. Это уже второй момент, когда в ворота наших соперников не назначают пенальти. Это было в матче с «Зарей» и сегодня, в игре с «Шахтером». Стопроцентный пенальти.

– Вы испытали на себе «классические» противостояния и как игрок, и как тренер. В прессе было много мнений о том, что «классическое» уже потеряло свой градус. После сегодняшнего матча можно сказать, что градус этих противостояний вернулся?

– Градус вернется, когда стадионы будут вщерть заполнены. Когда наши болельщики будут переживать не за то, что происходит с ними, с семьями, друзьями, нашими защитниками, а когда будут переживать за события на футбольном поле. Пока же в стране продолжается война. Мы благодарим наших защитников и защитниц за то, что у нас есть возможность сегодня выходить на футбольное поле.

– В последнее время вы доверяете Михавке позицию левого защитника. Как вы оцените его игру на этой позиции?

– Индивидуально я не буду оценивать действия игроков. Мы отрабатываем разные варианты. Один из таких вариантов – Михавко на позиции левого защитника.

Александр Шовковский Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига
Комментарии
mini.f
То, что арбитр не назначил пеналь, когда защитник Шахтера грубо толкнул нападающего Динамо в спину, говорит о том, что он не захотел себе проблем на голову, ахметка мог бы организовать похороны в лесопосадке под Львовом, притом - живьем, чтобы другим не повадно было... Те кто со стажем, тот должен помнить как расплачивались арбитры в средине 90-х за такие пенали.....
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Viktor Shuper
мало би бути 2:2 і все
Ответить
0
stasina
Судєйка куплений!
Ответить
0
Sashko57
А громадянин романов суддя якого сорту. Гру не контролював, що майже не вилилось в бійку. Динамо крім грубощів та хамстсва на полі нічого не показали. Рахунок на табло. 
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
