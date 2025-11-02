Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате

Украинский футбол решил порадовать болельщиков насыщенной неделей. После «украинского классико» в Кубке Украины в среду уже через пару дней то же противостояние повторилось в чемпионате — только теперь «Шахтёр» принимал «Динамо» на «Арене Львов». Для «горняков» это был отличный шанс взять реванш за кубковое поражение (1:2), где они вели в счёте и доминировали большую часть матча. Киевляне же подходили в прекрасном настроении: выбив главного соперника из Кубка, они имели возможность в случае успеха возглавить турнирную таблицу.

По сравнению с кубковой встречей Арда Туран внёс несколько изменений. Вместо Бондаря в старте вышел Марлон Сантос, в центре поля появился Бондаренко, Эгиналду занял позицию центрального нападающего, а Лука Мейреллиш начал матч с лавки запасных. Александр Шовковский также провёл ротацию: вместо Тараса Михавка на поле вышел молодой Тиаре, а Бражко получил место в старте после удачной игры во втором тайме кубкового матча, сменив Михайленко.

Матч начался для хозяев как по нотам. Уже на первых минутах после подачи с углового от Педриньо Эгиналду выиграл верховую борьбу у Попова и отправил мяч в ворота — 1:0! При праздновании бразилец, кажется, даже успел что-то сказать игрокам «Динамо» на португальском.

С самого начала встреча пошла на высоких оборотах — эмоции зашкаливали, борьба была жёсткой, а за каждый эпизод шла настоящая битва. Болельщики увидели немало толкотни и стычек, особенно с участием Попова, против которого горняки действовали на пределе — возможно, не забыв его резкие слова после кубкового матча, несмотря на последующие оправдания.

«Шахтёр» уверенно контролировал игру в первом тайме и мог удваивать преимущество. Педриньо, оказавшись один в центре штрафной, пробил значительно выше ворот, а Марлон Сантос едва не отличился ударом головой после углового — Нещерет выручил.

А что «Динамо»? Для «Динамо» же первый тайм вновь не задался — как и в среду. В актив можно записать лишь удар Шолы мимо ворот с линии штрафной и эпизод в концовке, когда Пихалёнок простреливал во вратарскую, но Ярмоленко и тот же Шола немного не дотянулись.

Во втором тайме киевляне, по привычке, преобразились. Уже на старте Буяльский пробил в дальний угол — Ризнык вытащил мёртвый мяч. «Динамо» даже сравняло счёт: после подачи с углового Тиаре скинул мяч на дальнюю штангу, где Кабаев замкнул передачу, но боковой арбитр поднял флаг — офсайд.

Этот эпизод стал сигналом для «Шахтёра». Почувствовав опасность, горняки ответили моментально: Невертон получил мяч на левом фланге, сместился в центр и мощным ударом в «девятку» удвоил преимущество. Однако радость донецкой команды длилась недолго — Караваев прострелил на 11-метровую отметку, а Буяльский в касание пробил под руками Ризныка — 2:1!

Впереди оставалось больше получаса, и игра вновь обрела интригу. Казалось, киевляне пошли вперёд, стараясь сравнять счёт, но реальной остроты у ворот «Шахтёра» так и не возникало. Гости владели мячом, однако действовали без идей, а оборона горняков надёжно перекрывала все зоны. «Шахтёр» же выглядел куда опаснее в контратаках и дважды был близок к голу: после ударов Мейреллиша и Марлона Гомеса мяч рикошетом от Попова проходил в считанных сантиметрах от ворот Нещерета.

И всё-таки дончане поставили эффектную точку в концовке встречи. На последних минутах Исаки получил мяч в центре поля, протащил его до штрафной и, казалось, упустил момент, когда Кабаев успел выбить мяч. Но выбивание оказалось роковым — мяч залетел под перекладину! Финальный свисток зафиксировал убедительную победу хозяев — 3:1.

«Шахтёр» не только взял реванш за кубковое поражение, но и прервал впечатляющую 42-матчевую серию «Динамо» без поражений, укрепившись на вершине турнирной таблицы. Уже на следующей неделе обе команды продолжат еврокубковую кампанию. «Шахтёр» в Кракове примет исландский «Брейдаблик», а «Динамо» сыграет в Люблине против Зриньски из Боснии и Герцеговины.

Наши оценки:

«Шахтер» (замены): Бондарь – 6,5, Винисиус – 6,0, Изаки – 6,5, Мейреллиш – б/о.

«Динамо Киев» (замены): Герреро – 6,0, Михавко – 6,5, Тымчик – 6,0, Шапаренко – б/о.

Украинская Премьер-лига. 11-й тур.

«Шахтер» – «Динамо» Киев - 3:1

Голы: Эгиналду, 3, Невертон, 54, Кабаев, 90+4 (авт.) – Буяльский, 56

Предупреждения: Марлон Гомес, 13, Невертон, 56 – Тиаре, 39

«Шахтер»: Ризнык – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Марлон Сантос, Конопля – Марлон Гомес, Очеретько, Бондаренко (Бондарь, 67) – Невертон (Винисиус, 67), Эгиналду (Мейреллиш, 75), Педриньо да Силва (Изаки, 75).

«Динамо» Киев: Нещерет – Вивчаренко (Михавко, 75), Попов, Тиаре, Караваев (Тимчик, 75) – Буяльский, Бражко, Пихаленок (Шапаренко, 85) – Шола (Герреро, 61), Ярмоленко, Кабаев.

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ) – 13 (3) : 4 (2)

Угловые – 9:2

Оффсайды – 1:1

ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 17°C