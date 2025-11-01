Шахтер Донецк

В первое воскресенье ноября, в 18.00, на «Арене Львов» состоится центральный поединок 11-го тура УПЛ, в котором «Шахтер» будет принимать «Динамо».

Шахтер

Мы так давно не виделись, что… Снова здраствуйте, украинское «класичне». Не успели как следует остыть эмоции после кубкового матча между двумя главными фаворитами сезона, как вот теперь они снова встретятся. В этот раз – в чемпионате страны.

К очередному противостоянию против «бело-голубых» «оранжево-черные» подходят в статусе лидера УПЛ. Хотя «Динамо», занимающее на данный момент вторую строчку в таблице, отстает от этого лидера всего на одно очко. Стало быть, если подопечные Александра Шовковского и в этот раз переиграют подопечных Арды Турана, то уже именно они будут лидером.

Как бы того не хотели дончане, но предстоящий их поединок против динамовцев придется рассматривать, прежде всего, под призмой их недавней встречи в 1/8 финала национального Кубка.

Весьма противоречивые впечатления оставила та встреча. С одной стороны, «горняки» доминировали почти час игрового времени, сумели выжать из этого доминирования один забитый мяч (Мейреллиш), хотя, если бы не подвела реализация, могли забить раза в три больше, но затем «Шахтер» непонятно почему не только отдал инициативу сопернику, но и фактически бросил играть.

Как следствие – сразу два пропущенных мяча и итоговое поражение. Теперь у Кубка Украины будет другой хозяин.

После кубкового поражения от «Динамо» наставник «горняков» достаточно странно прокомментировал исход игры. По словам Турана, он доволен ходом событий матча, но не тем, как его команда проиграла. А почему проиграла, турецкий специалист толком и не ответил. Дескать, «мы начали проседать и дали сопернику почувствовать эпизод».

Хотя по поводу «проседать» Туран, безусловно, прав. Именно под знаком «проседания» его команда и играет в последнее время. В матче против «Металлиста 1925» – просели, затем и в поединке против ЛНЗ. В игре против черкасской команды просели настолько, что аж прогнулись. Затем просели в игре Лиги конференций – против кризисной «Легии».

Ну, в матче против варшавян Туран использовал полурезервный состав. То есть, хотя бы отмазка для «проседания» есть. Благодаря тому проседанию «Шахтер» затем разгромил в УПЛ «Кудровку».

Но, как оказалось, выхода из кризиса, точнее, «проседания», все равно нет, ибо затем «просели» и в важнейшей игре – против «Динамо». И теперь вот вопрос: сможет ли «Шахтер» и Арда Туран сделать надлежащие выводы из последних «проседаний» и наконец-то приятно удивить своей игрой.

Перед второй серией «класичного» у «Шахтера» вне игры Крыськив, Траоре и Алиссон.

ФК Динамо

Динамо

Шесть матчей без побед, Шовковский – темнее тучи, Ярмоленко – играющий тренер. Вот с таким «джентльменским набором» динамовцы подходили к кубковому противостоянию с «Шахтером».

Но стоило лишь «бело-голубым» победить своего главного соперника, как настроения поменялись. Причем кардинально. Шовковскому уже не ищут замену, Ярмоленко еще не играющий тренер, а Попов, тот, который Денис, громогласно язвит, что, дескать, раньше в «Шахтере» были игроки покруче.

Сложно сказать однозначно, можно ли считать победный матч против «Шахтера» началом светлой динамовской полосы. Это ведь всего лишь одна игра, после которой цвет полосы может снова радикально поменяться. Однако то, что после победы в первой серии «класичного» динамовцы пребывают в хорошем расположении духа, можно не сомневаться.

Хотя, справедливости ради, отсчет динамовского хорошего настроения нужно вести не с кубкового матча против «Шахтера», а с поединка 10-го тура УПЛ – против «Кривбасса». Команда ван Леувена на тот момент была лидером чемпионата, и динамовцы разделали того лидера под орех.

Именно в том поединке «Динамо» впервые в нынешнем сезоне сумело отыграть на высокой ноте от начала игры и до ее финального аккорда.

Однако вопрос, сумеет ли команда Шовковского еще раз обыграть текущего лидера сезона, в этот раз «Шахтер», остается открытым, ибо, с одной стороны, лучшее в футболе, как мы все помним, это результат на табло, и он был в пользу «бело-синих», но вот цельной игры в первой серии «класичного» в исполнении «Динамо» все-таки не было.

Из-за травм и повреждений матч против «Шахтера» могут пропустить Биловар, Дубинчак, Шапаренко, Волошин и Попов.

История противостояний

В рамках чемпионатов страны соперники сыграли 67 поединков. Пока что небольшое преимущество у «горняков». В активе «Шахтера» – 25 побед, тогда как у «Динамо» – 23 виктории. Остальные поединки завершились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей – пока тоже в пользу «оранжево-черных» – 81:79.

Прогноз

Кубковое поражение должно подхлестнуть и команду, и тренерский штаб «горняков». Ведь, с одной стороны, негоже «пацанам» снова получить облом, а с другой – в случае победы есть возможность оторваться от «бело-синих» на четыре очка. А если более серьезно, то Арда Туран должен отдавать себе отчет в том, что он на новом месте пока что проигрывает все, что можно. Если он и его команда проиграют снова, и снова – главному сопернику, то, чем черт не шутит, кое-кому можно и рабочего места лишиться. Посему можно сделать простой вывод, что на этот поединок «горняки» соберутся, как на решающий на данном этапе.

Индивидуальный уровень игроков «Динамо» сейчас ниже, нежели у «Шахтера», но, тем не менее, «бело-синие» сейчас в лучших кондициях. Если киевлянам удастся выдержать темп, сыграть без мяча, перетерпеть стартовый натиск оппонента, то тогда у них будет возможность успешно завершить противостояние.

Но, все-таки рискнем поставить в этой игре именно на «Шахтер». Даже несмотря на проблемы дончан в обороне и опорной зоне. Если «горнякам» не изменит реализация, то они этот матч выиграют. Наша ставка – 2:1 в пользу «оранжево-черных».

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Марлон, Очеретько, Педриньо, Бондаренко, Эгиналду, Мейреллес.

«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Попов, Михавко, Караваев, Бражко, Пихаленок, Буяльский, Ярмоленко, Кабаев, Герреро.