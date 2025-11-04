Реванш Шахтера в класичному, поражение ЛНЗ, ничья Полесья

Очередной матч без победы у «Колоса». В этот раз команда Костышина не смогла переиграть «Александрию». «Кривбасс» упустил шанс вернуться в чемпионские разборки: команда ван Леувена сыграла вничью с «Полтавой». Очередное домашнее поражение «Эпицентра». На этот раз – «Вересу». В главном матче тура, а может, и всей осенней части сезона, «Шахтер» обыграл «Динамо», взяв реванш за недавнее поражение в Кубке Украины. «Полесье» сыграло вничью с «Металлистом 1925».

Стандарт тура

Гол «Кудровки» в ворота «Оболони» – явно домашняя заготовка. На 39-й минуте матча команда из Черниговской области заработала «стандарт». До ворот было далеко. Нужно было разыгрывать мяч. И номинальные хозяева поля разыграли блестяще. Козак очень мягкой подсечкой навесил в центр штрафной площади «пивоваров», где Думанюк, сыграв на опережение, головой перебросил мяч мимо вратаря. Сначала мяч угодил в стойку ворот, а затем, со второй попытки Думанюка, уже в ворота.

Сенсация тура

С одной стороны, «Кривбасс», недавний лидер чемпионата, а с другой – беспросветный аутсайдер «Полтава». Казалось бы, сама судьба давала подопечным ван Леувена возможность вернуться, хотя бы временно, во главу таблицы. Но эту возможность криворожцы запороли. В игре против «Полтавы» они только то и делали, что отыгрывались. Это впервые в нынешнем сезоне «Полтава» сумела дважды подряд не проиграть.

Спасение тура

Лишь на последней минуте основного времени матча против «Александрии» футболисты «Колоса» сумели уйти от поражения. В суматохе у ворот вице-чемпионов прошлого сезона Климчук сумел нанести точный удар в дальний угол. Ковалевцы спасли игру, но не побеждают уже шесть матчей подряд.

Юбилей тура

Матч против «Александрии» для главного тренера «Колоса» Руслана Костышина стал юбилейным – сотым во главе ковалевской команды в элитном дивизионе. К сожалению для юбиляра, его команда победить не сумела.

Ошибка тура

Очень дорогой оказалась ошибка голкипера «Эпицентра» Олега Билыка в матче против «Вереса». За восемь минут до конца основного времени поединка голкипер номинальных хозяев поля не смог среагировать на простой удар метров с 25-ти Виталия Бойко. Таким образом, счет стал 3:2 в пользу «Вереса». «Эпицентр» все свои домашние поединки в нынешнем сезоне проиграл.

Пенальти тура

На 36-й минуте матча против «Зари» футболисты «Руха» получили отличный шанс сравнять счет, когда в борьбе с Пидгурским в штрафной площади голкипер луганчан Сапутин нарушил правила. Пенальти взялся исполнять Притула. Но переиграть голкипера «Зари» Остапу не удалось: тот парировал мяч. Это первый отраженный пенальти Сапутина в УПЛ.

Матч тура

Главное событие тура, а может и всей осенней части сезона – «Шахтер» против «Динамо». Вторая серия. Первая была сыграна несколькими днями раньше, в 1/8 финала Кубка Украины. Тогда первенствовали динамовцы. В этот раз дончане взяли реванш. Заявку на победу дончане «подали» уже в дебюте встречи – отличился Эгиналдо (точным ударом головой). В начале второго тайма Невертон классным ударом удвоил преимущество подопечных Арды Турана. Буяльский точным ударом дал надежду «бело-синим», но под занавес игры Изаке, рикошетом от Кабаева, поставил победную точку для «Шахтера» – 3:1. И теперь «Шахтер» в турнирной таблице оторвался на четыре очка от «Динамо». Отдельно стоит отметить об эмоциях во время игры. Они, как минимум, были, в отличие от недавней кубковой игры. Чего лишь стоит захват шеи Бондаря Андреем Николаевичем. Или момент с участием Конопли и Огунданы. Не говоря уже о том, как бразильцы «Шахтера», и не только бразильцы, «прессовали» Попова.

Гол тура

Шикарный гол в ворота «Динамо» забил полузащитник «Шахтера» Невертон. В начале второго тайма бразильцу удался отличный дальний удар – прямо в девятку ворот. Без шансов для голкипера. Невертон радовался так бурно, что снял футболку. И был наказан желтой карточкой.

Болельщики тура

Когда капитан «Динамо» Буяльский отквитал один мяч в игре против «Шахтера», заметно активизировались болельщики «бело-синих». Динамовские фаны забросали поле файерами, устроив небольшую дымовую завесу. На некоторое время арбитр встречи Виталий Романов остановил игру. Убирать газон от посторонних предметов помогал даже Андрей Николаевич Ярмоленко.

Слова тура

После поражения от «Шахтера» наставник «бело-синих» Александр Шовковский попытался проанализировать игру без излишних эмоций: «В первую очередь хочу сказать, что «класичне» удалось. Эмоции были иногда за пределами, но в принципе игроки более-менее себя контролировали. Безусловно, есть моменты, которыми я не доволен, как в действиях своей команды, так и в судействе. Это уже второй момент, когда в ворота наших соперников не назначают пенальти. Это было в матче с «Зарей» и сегодня, в игре с «Шахтером». Стопроцентный пенальти».

Вердикт тура

ФК Динамо

Комитет арбитров УАФ оперативно отреагировал на резонансный эпизод с участием Конопли и Огунданы в игре «Шахтер» – «Динамо». Согласно вердикту судейского комитета, «главный арбитр матча (Романов) не зафиксировал нарушения правил и дал разрешение игре продолжаться… Арбитры ВАР имели в своем распоряжении необходимый ракурс, однако не предложили судье в поле пересмотреть эпизод. Это решение арбитра ВАР комитет арбитров считает ошибочным… Относительно этого эпизода открыто служебное расследование».

Серия тура

В игре после «Шахтера» началась, в игре против «Шахтера» и закончилась. Рекордная беспроигрышная серия «Динамо» в УПЛ оборвалась на отметке в 42 матча. Последний раз до этого «бело-синие» уступали в чемпионате в мае 2024-го. Тогда они тоже проиграли «Шахтеру».

Тревога тура

Матч между ЛНЗ и «Карпатами» растянулся на почти три с половиной часа. Виной всему – воздушная тревога, из-за которой поединок прерывался трижды. Последний раз – уже в компенсированное время. Вот в таких условиях «Карпаты» добыли первую победу на поле ЛНЗ. Таким образом, гостевая серия без поражений у «зелено-белых» насчитывает уже пять матчей. А вот победная серия черкасской команды оборвалась на отметке три поединка.

Нули тура

Единственный матч без забитых мячей состоялся в Житомире, где встретились «Полесье» и «Металлист 1925». Интересно, что газон житомирского стадиона «родной» в нынешнем сезоне для обоих этих команд. На первый план в матче вышла борьба. Моментов было немного. Защита переиграла нападение, а боязнь совершить ошибку – риск. В итоге команда Руслана Ротаня упустила шанс переместиться на чистое второе место. Теперь сразу у четырех команд – по 20 очков («Динамо», ЛНЗ, «Полесье» и «Кривбасс»).

Символическая сборная тура: Домчак – Педро Энрике, Марлон Сантос, Веремиенко, Крупский – Думанюк, Попара, Марлон Гомес, Педриньо – Айдин, Эгиналду.