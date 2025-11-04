Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Молодежные турниры
04 ноября 2025, 18:05 | Обновлено 04 ноября 2025, 18:11
Пропустили 6 мячей. Украина U-16 в спарринге уступила сверстникам из Италии

Товарищеский матч оказался очень результативным, суммарно было забито 8 голов

УАФ

2 ноября юношеская сборная Украины U-16 (игроки 2010 г.р.) во время учебно-тренировочного сбора в Италии провела первый из двух запланированных спаррингов против Италии U-16.

Матч получился богатым на моменты и голы. Уже в начале итальянцы создали несколько острых эпизодов: сначала пробили над перекладиной, а затем заставили Сычева спасать команду после выхода соперника один на один. Однако вскоре украинский голкипер сам ошибся, чем воспользовался Эгхаревба, открыв счет.

Сине-желтые ответили быстро – на 18-й минуте Дзюринец навесил с фланга, а Бодак вовремя замкнул передачу и сравнял счет. Немного позже капитан украинцев мог оформить дубль, но вратарь хозяев парировал его удар.

Под занавес тайма Италия снова вышла вперед: Бернамонте пробил с средней дистанции, а Скальоне после аута попал с острого угла – 3:1 к перерыву.

После отдыха тренер Владимир Самборский сделал несколько замен, и одна из них сразу сработала. Гонченко реализовал быструю атаку, сократив отставание. Но итальянцы ответили двумя пенальти, которые четко исполнил Пипито, а на 77-й минуте Сальве поставил точку в матче – 6:2 в пользу Италии.

Второй спарринг между юношескими сборными Италии и Украины состоится 6 ноября, начало – в 12:00 по киевскому времени.

Товарищеский матч. Италия, 4 ноября

Италия U-16 – Украина U-16 – 6:2 (3:1)

Голы: Эгхаревба, 11, Бернамонте, 23, Скальоне, 29, Пипито, 52 (пен), 56 (пен), Сальве, 77 – Бодак, 18, Гонченко, 48.

Италия U-16: Костанте, Даттило (Форони, 61), Сама (Сальве, 72), Дамонте (к) (Сейе, 80), Жиотто (Элена, 80), Бернамонте (Дефочинда, 72), Бландина (Норелли, 61), Эгхаревба (Роландо, 61), Скальоне (Барбоне, 80), Пипито (Растелло, 72), Ардени (Мантовани, 80). Тренер: Мануэль Паскуаль.

Украина U-16: Сычев (Галдин, 46), Мисюра (Обрамович, 63), Кислянка (Бегметюк, 71), Бирладяну, Дзюринец (Осьмухин, 63), Резник, Доник (Гонченко, 46), Гордеев (Рыбак, 71), Бодак (Мартынюк, 63) (к), Федушко (Сердюковский, 63), Фальковский (Мазур, 53). Тренер: Владимир Самборский.

Предупреждения: Мисюра, 55, Бирладяну, 87.

Видеозапись матча

Инфографика

Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
