Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван стартовый состав Украины U-16 на игру со сверстниками из Италии
Молодежные турниры
04 ноября 2025, 15:43 | Обновлено 04 ноября 2025, 15:49
197
0

Назван стартовый состав Украины U-16 на игру со сверстниками из Италии

4 ноября в 16:00 в Италии пройдет товарищеский матч юношеских сборных

04 ноября 2025, 15:43 | Обновлено 04 ноября 2025, 15:49
197
0
Назван стартовый состав Украины U-16 на игру со сверстниками из Италии
УАФ

Назван стартовый состав юношеской сборной Украины U-16 на товарищеский матч в Италии.

4 ноября в 16:00 сине-желтые проведут первый контрольный матч против команды Италии U-16.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Во время сбора в Италии украинская команда Владимира Самборского сыграет два спарринга с местными сверстниками.

Первый матч состоится 4 ноября в 16:00 по киевскому времени. Второй спарринг запланирован на 6 ноября.

Стартовый состав Украины U-16 на игру со сверстниками из Италии

По теме:
Италия U-16 – Украина U-16. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
САМБОРСКИЙ: «Необходимо уделить время индивидуальным беседам с ребятами»
Кубок Карпат. Сборная Украины завершила турнир победой над Грузией
товарищеские матчи Владимир Самборский сборная Украины по футболу U-16 сборная Италии по футболу U-16 Италия - Украина стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. «Прощай, крыса». Вандалы испортили мурал с Трентом перед матчем ЛЧ
Футбол | 04 ноября 2025, 16:58 2
ФОТО. «Прощай, крыса». Вандалы испортили мурал с Трентом перед матчем ЛЧ
ФОТО. «Прощай, крыса». Вандалы испортили мурал с Трентом перед матчем ЛЧ

Александер-Арнольд возвращается в Ливерпуль

Чудо-гол от Малиновского. Дженоа вырвал победу в матче-триллере
Футбол | 03 ноября 2025, 21:31 2
Чудо-гол от Малиновского. Дженоа вырвал победу в матче-триллере
Чудо-гол от Малиновского. Дженоа вырвал победу в матче-триллере

Гости одолели Сассуоло со счетом 2:1

Новая проблема Чеферина. Чилийцы готовы судится с УЕФА из-за Лиги чемпионов
Футбол | 04.11.2025, 13:32
Новая проблема Чеферина. Чилийцы готовы судится с УЕФА из-за Лиги чемпионов
Новая проблема Чеферина. Чилийцы готовы судится с УЕФА из-за Лиги чемпионов
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
Футбол | 04.11.2025, 08:33
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины
Футбол | 04.11.2025, 09:02
Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины
Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
03.11.2025, 00:02 27
Футбол
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
04.11.2025, 08:12 43
Футбол
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
04.11.2025, 14:09 6
Теннис
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
02.11.2025, 22:59 33
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: Мне позвонили из судейского корпуса и сказали, что это пенальти
ШОВКОВСКИЙ: Мне позвонили из судейского корпуса и сказали, что это пенальти
02.11.2025, 20:50 32
Футбол
Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі
Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі
03.11.2025, 08:44 15
Футбол
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
03.11.2025, 07:37 10
Бокс
Защитник Шахтера прокомментировал стычку с Ярмоленко
Защитник Шахтера прокомментировал стычку с Ярмоленко
03.11.2025, 09:34 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем