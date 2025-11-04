Назван стартовый состав Украины U-16 на игру со сверстниками из Италии

Назван стартовый состав юношеской сборной Украины U-16 на товарищеский матч в Италии.

4 ноября в 16:00 сине-желтые проведут первый контрольный матч против команды Италии U-16.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Во время сбора в Италии украинская команда Владимира Самборского сыграет два спарринга с местными сверстниками.

Первый матч состоится 4 ноября в 16:00 по киевскому времени. Второй спарринг запланирован на 6 ноября.

Стартовый состав Украины U-16 на игру со сверстниками из Италии