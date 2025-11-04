Молодежные турниры04 ноября 2025, 15:43 | Обновлено 04 ноября 2025, 15:49
Назван стартовый состав Украины U-16 на игру со сверстниками из Италии
4 ноября в 16:00 в Италии пройдет товарищеский матч юношеских сборных
Назван стартовый состав юношеской сборной Украины U-16 на товарищеский матч в Италии.
4 ноября в 16:00 сине-желтые проведут первый контрольный матч против команды Италии U-16.
Во время сбора в Италии украинская команда Владимира Самборского сыграет два спарринга с местными сверстниками.
Первый матч состоится 4 ноября в 16:00 по киевскому времени. Второй спарринг запланирован на 6 ноября.
Стартовый состав Украины U-16 на игру со сверстниками из Италии
