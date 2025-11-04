Италия U-16 – Украина U-16. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 ноября в 16:00 юношеская сборная Украины U-16 проводит первый товарищеский матч против команды Италии U-16.

Начиная со 2 ноября, юношеская сборная Украины U-16 (игроки 2010 г.р.) проводит учебно-тренировочный сбор в Италии.

Во время этого сбора украинская команда под руководством Владимира Самборского сыграет два спарринга с местными сверстниками.

Первый матч состоится 4 ноября в 16:00 по киевскому времени. Второй спарринг запланирован на 6 ноября.

Владимир Самборский: «По сравнению с сентябрьским сбором у нас в составе появилось 9 новых футболистов. Селекция продолжается. Мы внимательно следим за теми исполнителями, которые проявляют себя в клубах. Сейчас к нам приехали и легионеры, правда, не все. 3–4 игрока получили травмы. У нас есть группа исполнителей, которые в будущем, если не снизят к себе требования, будут костяком этой команды, поэтому мы не могли не воспользоваться возможностью посмотреть на них на фоне сильного соперника».

