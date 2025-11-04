Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Италия U-16 – Украина U-16. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Молодежные турниры
04 ноября 2025, 16:00 | Обновлено 04 ноября 2025, 17:14
615
0

Италия U-16 – Украина U-16. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 ноября в 16:00 товарищеский матч юношеских сборных

04 ноября 2025, 16:00 | Обновлено 04 ноября 2025, 17:14
615
0
Италия U-16 – Украина U-16. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

4 ноября в 16:00 юношеская сборная Украины U-16 проводит первый товарищеский матч против команды Италии U-16.

Начиная со 2 ноября, юношеская сборная Украины U-16 (игроки 2010 г.р.) проводит учебно-тренировочный сбор в Италии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Во время этого сбора украинская команда под руководством Владимира Самборского сыграет два спарринга с местными сверстниками.

Первый матч состоится 4 ноября в 16:00 по киевскому времени. Второй спарринг запланирован на 6 ноября.

Владимир Самборский: «По сравнению с сентябрьским сбором у нас в составе появилось 9 новых футболистов. Селекция продолжается. Мы внимательно следим за теми исполнителями, которые проявляют себя в клубах. Сейчас к нам приехали и легионеры, правда, не все. 3–4 игрока получили травмы. У нас есть группа исполнителей, которые в будущем, если не снизят к себе требования, будут костяком этой команды, поэтому мы не могли не воспользоваться возможностью посмотреть на них на фоне сильного соперника».

Италия U-16 – Украина U-16. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовый состав

По теме:
Назван стартовый состав Украины U-16 на игру со сверстниками из Италии
САМБОРСКИЙ: «Необходимо уделить время индивидуальным беседам с ребятами»
Кубок Карпат. Сборная Украины завершила турнир победой над Грузией
товарищеские матчи Владимир Самборский сборная Украины по футболу U-16 сборная Италии по футболу U-16 Италия - Украина смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Шахтеру в какой-то мере повезло». Кривенцов – о прошедшем туре в УПЛ
Футбол | 04 ноября 2025, 09:15 4
«Шахтеру в какой-то мере повезло». Кривенцов – о прошедшем туре в УПЛ
«Шахтеру в какой-то мере повезло». Кривенцов – о прошедшем туре в УПЛ

Бывший полузащитник «горняков» и сборной Украины дал эксклюзивное интервью сайту Sport.ua

Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
Футбол | 04 ноября 2025, 08:33 5
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера

Мирон Богданович – о словах Попова

Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Футбол | 04.11.2025, 08:12
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Журналист УПЛ-ТВ: «В фургоне VAR какой чемпионат смотрят – российский?»
Футбол | 04.11.2025, 16:35
Журналист УПЛ-ТВ: «В фургоне VAR какой чемпионат смотрят – российский?»
Журналист УПЛ-ТВ: «В фургоне VAR какой чемпионат смотрят – российский?»
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
Футбол | 04.11.2025, 11:40
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
03.11.2025, 07:37 10
Бокс
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
02.11.2025, 22:59 33
Футбол
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
03.11.2025, 19:50 219
Футбол
Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі
Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі
03.11.2025, 08:44 15
Футбол
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
02.11.2025, 19:58 488
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: Мне позвонили из судейского корпуса и сказали, что это пенальти
ШОВКОВСКИЙ: Мне позвонили из судейского корпуса и сказали, что это пенальти
02.11.2025, 20:50 32
Футбол
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
02.11.2025, 20:40 5
Футбол
Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025
Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025
03.11.2025, 20:27
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем