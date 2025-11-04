Сборная Украины узнала соперников в отборе на женский ЧМ-2027 по футболу
Сине-желтая команда попала в группу с Испанией, Англий и Исландией
Жіноча збірна України з футболу вперше зіграє в елітному дивізіоні А кваліфікації чемпіонату світу 2027.
Українська збірна під час жеребкування перебувала у кошику 4, де також були Словенія, Сербія та Ірландія.
Українська команда потрапила до групи з Іспанією, Англією та Ісландією.
Від Європи на ЧС-2027 кваліфікуються 11 збірних, ще одна отримає шанс через міжконтинентальний плей-оф. Пряму путівку здобудуть переможниці груп дивізіону А.
У плей-оф зійдуться команди, які посядуть 2–3 місця в дивізіоні А, а також найкращі представниці дивізіонів В і С. Фінальний етап відбору визначить 8 переможців, з яких 7 потраплять на чемпіонат світу, а ще одна команда зіграє у міжконтинентальному плей-оф.
Груповий етап пройде з 3 березня до 9 червня 2026 року. Плей-оф заплановано на 7–13 жовтня, 26 листопада – 5 грудня 2026 року. Міжконтинентальний плей-оф відбудеться у лютому 2027 року.
Кваліфікація ЧС-2027 з футболу серед жінок
Ліга А
- Група A1: Швеція, Італія, Данія, Сербія
- Група A2: Франція, Нідерланди, Польща, Ірландія
- Група A3: Іспанія, Англія, Ісландія, Україна
- Група A4: Німеччина, Норвегія, Австрія, Словенія
Ліга B
- Група B1: Уельс, Чехія, Албанія, Чорногорія
- Група B2: Швейцарія, Північна Ірландія, Туреччина, Мальта
- Група B3: Португалія, Фінляндія, Словаччина, Латвія
- Група B4: Бельгія, Шотландія, Ізраїль, Люксембург
Ліга C
- Група C1: Боснія і Герцеговина, Естонія, Литва, Ліхтенштейн
- Група C2: Хорватія, Косово, Болгарія, Гібралтар
- Група C3: Угорщина, Азербайджан, Північна Македонія, Андорра
- Група C4: Греція, Фарерські острови, Грузія
- Група C5: Румунія, Кіпр, Молдова
- Група C6: білорусь, Казахстан, Вірменія
Інфографіка
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент «Динамо» дал большое интервью
Комитет арбитров подтвердил, что неназначение пенальти было ошибкой