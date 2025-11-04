Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сборная Украины узнала соперников в отборе на женский ЧМ-2027 по футболу
Чемпионат мира
04 ноября 2025, 15:15
Сборная Украины узнала соперников в отборе на женский ЧМ-2027 по футболу

Сине-желтая команда попала в группу с Испанией, Англий и Исландией

Сборная Украины узнала соперников в отборе на женский ЧМ-2027 по футболу
FIFA

Жіноча збірна України з футболу вперше зіграє в елітному дивізіоні А кваліфікації чемпіонату світу 2027.

Українська збірна під час жеребкування перебувала у кошику 4, де також були Словенія, Сербія та Ірландія.

Українська команда потрапила до групи з Іспанією, Англією та Ісландією.

Від Європи на ЧС-2027 кваліфікуються 11 збірних, ще одна отримає шанс через міжконтинентальний плей-оф. Пряму путівку здобудуть переможниці груп дивізіону А.

У плей-оф зійдуться команди, які посядуть 2–3 місця в дивізіоні А, а також найкращі представниці дивізіонів В і С. Фінальний етап відбору визначить 8 переможців, з яких 7 потраплять на чемпіонат світу, а ще одна команда зіграє у міжконтинентальному плей-оф.

Груповий етап пройде з 3 березня до 9 червня 2026 року. Плей-оф заплановано на 7–13 жовтня, 26 листопада – 5 грудня 2026 року. Міжконтинентальний плей-оф відбудеться у лютому 2027 року.

Кваліфікація ЧС-2027 з футболу серед жінок

Ліга А

  • Група A1: Швеція, Італія, Данія, Сербія
  • Група A2: Франція, Нідерланди, Польща, Ірландія
  • Група A3: Іспанія, Англія, Ісландія, Україна
  • Група A4: Німеччина, Норвегія, Австрія, Словенія

Ліга B

  • Група B1: Уельс, Чехія, Албанія, Чорногорія
  • Група B2: Швейцарія, Північна Ірландія, Туреччина, Мальта
  • Група B3: Португалія, Фінляндія, Словаччина, Латвія
  • Група B4: Бельгія, Шотландія, Ізраїль, Люксембург

Ліга C

  • Група C1: Боснія і Герцеговина, Естонія, Литва, Ліхтенштейн
  • Група C2: Хорватія, Косово, Болгарія, Гібралтар
  • Група C3: Угорщина, Азербайджан, Північна Македонія, Андорра
  • Група C4: Греція, Фарерські острови, Грузія
  • Група C5: Румунія, Кіпр, Молдова
  • Група C6: білорусь, Казахстан, Вірменія

Інфографіка

чемпионат мира по футболу среди женщин женская сборная Украины по футболу
