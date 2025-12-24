Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Шахтера будет работать в сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
24 декабря 2025, 21:42 |
903
0

Кривенцов может войти в штаб женской команды

Легенда Шахтера будет работать в сборной Украины
УАФ. Валерий Кривенцов

Бывший главный тренер «Металлиста 1925», «Зари» и «Буковины» Валерий Кривенцов может получить новое неожиданное назначение.

По информации ТаТоТаке, 52-летний специалист готовится войти в тренерский штаб женской сборной Украины, где будет работать ассистентом Ии Андрущак.

Окончательное решение будет зависеть от Исполкома УАФ, который должен утвердить рекомендацию Комитета женского футбола и новый штаб после завершения контракта нынешнего наставника команды Владимира Пятенко.

В случае положительного решения Кривенцов начнет работу на национальном уровне уже в ближайшее время.

По теме:
Андрущак прокомментировала возможное назначение в сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Пятенко покидает должность тренера женской сборной Украины
Совмещение должностей. У сборной Украины будет новый тренер
Валерий Кривенцов женская сборная Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
