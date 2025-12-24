Легенда Шахтера будет работать в сборной Украины
Кривенцов может войти в штаб женской команды
Бывший главный тренер «Металлиста 1925», «Зари» и «Буковины» Валерий Кривенцов может получить новое неожиданное назначение.
По информации ТаТоТаке, 52-летний специалист готовится войти в тренерский штаб женской сборной Украины, где будет работать ассистентом Ии Андрущак.
Окончательное решение будет зависеть от Исполкома УАФ, который должен утвердить рекомендацию Комитета женского футбола и новый штаб после завершения контракта нынешнего наставника команды Владимира Пятенко.
В случае положительного решения Кривенцов начнет работу на национальном уровне уже в ближайшее время.
