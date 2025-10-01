Ничья на ЧМ U-20 с Панамой, Бенфика уступила Челси, Коваленко на Кипре
Главные новости за 30 сентября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 30 сентября.
1A. Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
Украинская команда не сумела дожать соперников
1B. Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
Команды Южной Кореи и Парагвая разошлись миром со счетом 0:0
2A. Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Вечером 30 сентября состоялись матчи 2-го тура главного еврокубка
2B. Все решил автогол. Бенфика с Трубиным и Судаковым уступила Челси в матче ЛЧ
Пенсионеры переиграли орлов 1:0 на Стэмфорд Бридж благодаря фейлу Ришара Риоса
3A. Невероятный Кейн, первый гол Джексона. Бавария разгромила Пафос в ЛЧ
Немецкий гранд добыл победу со счетом 5:1
3B. Галатасарай переиграл Ливерпуль в Лиге чемпионов. Осимхен забил с пенальти
Вечером 30 сентября состоялся матч 2-го тура ЛЧ
3C. Хет-трик Мбаппе и ассист Куртуа. Реал разбил Кайрат в ЛЧ, отгрузив 5 мячей
Мадридская команда уверенно переиграла казахстанцев во 2-м туре Лиги чемпионов
4. Дубль Суареса не спас. Интер Майами с Месси пропустил пять от Чикаго
Яркий поединок завершился со счетом 5:3 в пользу гостей
5. ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Коваленко подписал контракт с новым клубом
Украинский хавбек продолжит карьеру в «Арисе» Лимасол
6A. Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
«Рух» исчезнет, если вылетит из УПЛ
6B. Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
Сине-желтую команду в октябре ожидает два поединка
7A. Алькарас разобрал пятую ракетку мира и стал чемпионом пятисотника в Токио
Карлос без особых проблем обыграл Тейлора Фритца в финале ATP 500 в Японии
7B. Олейникова неожиданно быстро завершила выступления на турнире в Италии
Александра проиграла Оксане Селехметьевой в 1/16 финала WTA 125 в Ренде
7C. Шестое поражение подряд. Стародубцева покинула турнир WTA 125 в Сучжоу
Юлия в двух сетах уступила представительнице Венгрии Далме Галфи
8. В 50 лет на уровне. Бойко уступил трехкратному чемпиону мира Марку Уильямсу
Украинский снукерист не сумел пройти квалификацию International Championship
9. В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
Бизнесмен купил Тернану и отдал руководство в ней своей дочери без опыта
10A. Шальная ничья Динамо, разгромы от Шахтера и Полесья
Самые интересные события седьмого тура УПЛ
10B. Турнирная таблица УПЛ. Полесье поднялось на 6-е место: два очка от топ-3
Команда Руслана Ротаня нашла свою игру и разгромила Верес со счетом 4:1
