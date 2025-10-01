Ничья на ЧМ U-20 с Панамой, Бенфика уступила Челси, Коваленко на Кипре

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 30 сентября.

1A. Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой

Украинская команда не сумела дожать соперников

1B. Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины

Команды Южной Кореи и Парагвая разошлись миром со счетом 0:0

2A. Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии

Вечером 30 сентября состоялись матчи 2-го тура главного еврокубка

2B. Все решил автогол. Бенфика с Трубиным и Судаковым уступила Челси в матче ЛЧ

Пенсионеры переиграли орлов 1:0 на Стэмфорд Бридж благодаря фейлу Ришара Риоса

3A. Невероятный Кейн, первый гол Джексона. Бавария разгромила Пафос в ЛЧ

Немецкий гранд добыл победу со счетом 5:1

3B. Галатасарай переиграл Ливерпуль в Лиге чемпионов. Осимхен забил с пенальти

Вечером 30 сентября состоялся матч 2-го тура ЛЧ

3C. Хет-трик Мбаппе и ассист Куртуа. Реал разбил Кайрат в ЛЧ, отгрузив 5 мячей

Мадридская команда уверенно переиграла казахстанцев во 2-м туре Лиги чемпионов

4. Дубль Суареса не спас. Интер Майами с Месси пропустил пять от Чикаго

Яркий поединок завершился со счетом 5:3 в пользу гостей

5. ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Коваленко подписал контракт с новым клубом

Украинский хавбек продолжит карьеру в «Арисе» Лимасол

6A. Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать

«Рух» исчезнет, ​​если вылетит из УПЛ

6B. Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение

Сине-желтую команду в октябре ожидает два поединка

7A. Алькарас разобрал пятую ракетку мира и стал чемпионом пятисотника в Токио

Карлос без особых проблем обыграл Тейлора Фритца в финале ATP 500 в Японии

7B. Олейникова неожиданно быстро завершила выступления на турнире в Италии

Александра проиграла Оксане Селехметьевой в 1/16 финала WTA 125 в Ренде

7C. Шестое поражение подряд. Стародубцева покинула турнир WTA 125 в Сучжоу

Юлия в двух сетах уступила представительнице Венгрии Далме Галфи

8. В 50 лет на уровне. Бойко уступил трехкратному чемпиону мира Марку Уильямсу

Украинский снукерист не сумел пройти квалификацию International Championship

9. В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина

Бизнесмен купил Тернану и отдал руководство в ней своей дочери без опыта

10A. Шальная ничья Динамо, разгромы от Шахтера и Полесья

Самые интересные события седьмого тура УПЛ

10B. Турнирная таблица УПЛ. Полесье поднялось на 6-е место: два очка от топ-3

Команда Руслана Ротаня нашла свою игру и разгромила Верес со счетом 4:1