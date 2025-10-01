Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ничья на ЧМ U-20 с Панамой, Бенфика уступила Челси, Коваленко на Кипре
Другие новости
01 октября 2025, 11:39 | Обновлено 01 октября 2025, 12:00
280
0

Ничья на ЧМ U-20 с Панамой, Бенфика уступила Челси, Коваленко на Кипре

Главные новости за 30 сентября на Sport.ua

01 октября 2025, 11:39 | Обновлено 01 октября 2025, 12:00
280
0
Ничья на ЧМ U-20 с Панамой, Бенфика уступила Челси, Коваленко на Кипре
УАФ. Геннадий Синчук

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 30 сентября.

1A. Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
Украинская команда не сумела дожать соперников

1B. Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
Команды Южной Кореи и Парагвая разошлись миром со счетом 0:0

2A. Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Вечером 30 сентября состоялись матчи 2-го тура главного еврокубка

2B. Все решил автогол. Бенфика с Трубиным и Судаковым уступила Челси в матче ЛЧ
Пенсионеры переиграли орлов 1:0 на Стэмфорд Бридж благодаря фейлу Ришара Риоса

3A. Невероятный Кейн, первый гол Джексона. Бавария разгромила Пафос в ЛЧ
Немецкий гранд добыл победу со счетом 5:1

3B. Галатасарай переиграл Ливерпуль в Лиге чемпионов. Осимхен забил с пенальти
Вечером 30 сентября состоялся матч 2-го тура ЛЧ

3C. Хет-трик Мбаппе и ассист Куртуа. Реал разбил Кайрат в ЛЧ, отгрузив 5 мячей
Мадридская команда уверенно переиграла казахстанцев во 2-м туре Лиги чемпионов

4. Дубль Суареса не спас. Интер Майами с Месси пропустил пять от Чикаго
Яркий поединок завершился со счетом 5:3 в пользу гостей

5. ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Коваленко подписал контракт с новым клубом
Украинский хавбек продолжит карьеру в «Арисе» Лимасол

6A. Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
«Рух» исчезнет, ​​если вылетит из УПЛ

6B. Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
Сине-желтую команду в октябре ожидает два поединка

7A. Алькарас разобрал пятую ракетку мира и стал чемпионом пятисотника в Токио
Карлос без особых проблем обыграл Тейлора Фритца в финале ATP 500 в Японии

7B. Олейникова неожиданно быстро завершила выступления на турнире в Италии
Александра проиграла Оксане Селехметьевой в 1/16 финала WTA 125 в Ренде

7C. Шестое поражение подряд. Стародубцева покинула турнир WTA 125 в Сучжоу
Юлия в двух сетах уступила представительнице Венгрии Далме Галфи

8. В 50 лет на уровне. Бойко уступил трехкратному чемпиону мира Марку Уильямсу
Украинский снукерист не сумел пройти квалификацию International Championship

9. В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
Бизнесмен купил Тернану и отдал руководство в ней своей дочери без опыта

10A. Шальная ничья Динамо, разгромы от Шахтера и Полесья
Самые интересные события седьмого тура УПЛ

10B. Турнирная таблица УПЛ. Полесье поднялось на 6-е место: два очка от топ-3
Команда Руслана Ротаня нашла свою игру и разгромила Верес со счетом 4:1

По теме:
Поражение Украины U-19 в футзале, успех Костюк, уверенная победа Полесья
Довбик наконец забил, Шахтер разбил Рух, футзальный разгром от Украины U-19
Гол Забарного за ПСЖ, суперматч Карпаты – Динамо, старт Украины на ЧМ U-20
главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Футбол | 01 октября 2025, 06:23 0
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии

Вечером 30 сентября состоялись матчи 2-го тура главного еврокубка

Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
Футбол | 30 сентября 2025, 13:22 43
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение

Сине-желтых в октябре ожидает два поединка

Появились новые детали допингового скандала Мудрика. Михаил знает результат
Футбол | 01.10.2025, 07:53
Появились новые детали допингового скандала Мудрика. Михаил знает результат
Появились новые детали допингового скандала Мудрика. Михаил знает результат
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
Футбол | 30.09.2025, 17:35
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
Наполи – Спортинг. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 01.10.2025, 11:25
Наполи – Спортинг. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Наполи – Спортинг. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала супертурнира в Пекине
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала супертурнира в Пекине
29.09.2025, 17:15 3
Теннис
В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
30.09.2025, 14:27 15
Футбол
Кроуфорд назвал единственного супертяжа, с которым Усику не сравниться
Кроуфорд назвал единственного супертяжа, с которым Усику не сравниться
01.10.2025, 04:05
Бокс
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
30.09.2025, 07:12
Футбол
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
29.09.2025, 08:18 8
Футбол
Спасла 3 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Пекине
Спасла 3 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Пекине
29.09.2025, 13:23 6
Теннис
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
30.09.2025, 08:48 4
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
30.09.2025, 00:01 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем