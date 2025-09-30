Шальная ничья Динамо, разгромы от Шахтера и Полесья

В третьем туре подряд теряет очки «Динамо». В этот раз команда Шовковского сыграла в боевую ничью с «Карпатами». В разборках недавних участников первой лиги – «Кудровки» и «Эпицентра», – команда из Черниговской области одержала волевую победу. В «матче за шесть очков» «Металлист 1925» победил «Колос». «Шахтер» разгромил «Рух» и возглавил турнирную таблицу. Разгромом окончился и поединок между «Вересом» и «Полесьем».

Угловой тура

Как по нотам на 34-й минуте игры против «Кудровки» разыграли угловой удар футболисты «Эпицентра». Вместо подачи от углового флажка был короткий пас на ближнего игрока, а уже затем высокая подача на дальнюю штангу. Высокую подачу караулил Мороз, который головой сбросил мяч в центр вратарской площади на Себерио, который в одно касание переправил футбольный снаряд в практически пустые ворота.

Стабильность тура

Провалившая стартовый отрезок сезона «Александрия» потихоньку набирает обороты. В отчетном туре действующий вице-чемпион одолел «Полтаву» – 1:0, впервые в нынешнем сезоне не пропустив. А единственный и победный мяч «горожан» на счету Теди Цара. Для албанского полузащитника этот гол – четвертый в последних четырех встречах.

ФК Александрия. Теди Цара (№27) – лучший бомбардир Александрии на старте сезона

Погода тура

Весьма оригинально главный тренер «Зари» Виктор Скрипник ответил на вопрос о причинах невзрачной игры его подопечных в игре против «Оболони»: «Солнышко греет, они постояли, немного поиграли. Во втором тайме уже была какая-то реакция. Но сегодня это не та «Заря», которую я хочу видеть».

Матч тура

Очередной сумасшедший матч в исполнении «Карпат». В этот раз феерию «зелено-белых» поддержали «бело-синие». Поединок лучше начали подопечные Владислава Лупашко. К середине первого тайма они вели уже 2:0. Однако подопечные Александра Шовковского отыграли один мяч «в раздевалку», а после перерыва быстренько сварганили еще два мяча. И ситуация перевернулась с головы на ноги. Однако «Карпаты» приучили нас к тому, что команда не только борется до последнего, но и забивает мячи на финишной ленточке. Так было в игре против «Шахтера», когда матч завершился 3:3. Так случилось и в игре с «Динамо». Практически по одному и тому же сценарию. И тоже итоговые 3:3.

Акция тура

Львовская публика весьма прохладно приняла на «Украине» нападающего «Динамо» Владислава Бленуце. Уже традиционный баннер в адрес румына «Бленуце – черт», свист при каждом касании форварда к мячу, а также скандирование «Бленуце ватник» и «Бленуце курва».

Острослов тура

На вопрос – «На сегодняшний день Моргун, Тиаре, Бленуце сильнее Нещерета, Ярмоленко, Михавко?» главный тренер «Динамо» Александр Шовковский отреагировал следующим образом: «Если Ярмоленко поставить в ворота, то наверное, да. Бленуце лучше него будет выглядеть в нападении, это точно».

Недовольство тура

Наставник «Динамо» Александр Шовковский считает, что в одном из пропущенных мячей его команды есть вина арбитра: «В первом пропущенном мяче, на мой взгляд, ошибка арбитра. Не знаю, что он там смотрел, когда Пихаленок был на мяче, должен был играть, его сбивают, и начинается атака, из которой нам забивают гол. Хотя Биловар мог выбить мяч».

Главный тренер «Кривбасса» Патрик ван Леувен тоже считает, что у его команды судьи отобрали очки: «В первом тайме мы заработали два пенальти, но судьи даже не пересмотрели ВАР. А когда мы забили чистый мяч, они вдруг решили проверить ВАР. Это выглядит несправедливо».

Юбилеи тура

Матч против «Кривбасса» для главного тренера ЛНЗ Виталия Пономарева стал юбилейным, 80-м в элитном дивизионе страны. Юбилейной игра против ЛНЗ стала и для «Кривбасса»: 730-й в чемпионатах Украины.

Невезение тура

«Металлист 1925» минимально одолел «Колос». На 63-й минуте игры единственный мяч забил полузащитник харьковчан Денис Антюх. Вполне возможно, этого гола и не было бы, если б в решающий момент не поскользнулся защитник «аграриев» Цуриков. Но капитан ковалевцев не совладал с газоном, и Антюху никто не помешал пробить точно в угол ворот.





Рекорд тура

В случае победы над «Металлистом 1925» подопечные Руслана Костышина могли бы возглавить турнирную таблицу. Но победить не удалось. Не удалось и вничью сыграть. «Колос» уступил. Впервые за 14 последних поединков чемпионата. Так ковалевцы прервали свою рекордную беспроигрышную серию в элитном дивизионе.

Разгромы тура

ФК Шахтер

Один из лидеров – «Шахтер» – ожидаемо не испытал проблем в игре против одного из аутсайдеров – «Руха». Команда Арды Турана отгрузила оппонентам четыре безответных мяча. Все голы «горняков» – авторства бразильцев.

Четыре гола отгрузило «Вересу» на его стадионе и «Полесье». Правда, один мяч команда Руслана Ротаня все-таки пропустила. Но большего хозяевам не позволила. Дебютные мячи за житомирян в УПЛ провели Филиппов и Брагару.

Рейд тура

В начале второй половины матча «Рух» – «Шахтер» хозяева, проигрывая в два мяча, массово пошли на штурм ворот Ризныка. И попали впросак. Во время затяжной атаки львовян мяч метался в штрафной площади дончан, пока его не вынесли подальше от ворот. Прямо на Педриньо, который со своей половины поля совершил рейд на чужие ворота. Несмотря на то, что бразильца преследовали два игрока «Руха», помешать ему отличиться они не смогли. Полузащитник «Шахтера» на реактивной скорости ворвался в штрафную площадь «Руха» и точно пробив в дальний угол ворот.

Передача тура

После такого паса грех не забить. В одно касание, пяткой, не останавливая мяч. Именно так Александр Андриевский отпасовал на Александра Филиппова в игре против «Вереса». Филиппов грех на душу не взял: четко реализовал момент в дебюте игры. Это первый гол Филиппова за «Полесье» в УПЛ.

Нужно отметить, что Андриевский отдал и второй пас-близнец пяткой на Филиппова, но форвард не смог переиграть голкипера.

Символическая сборная тура