Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Галатасарай переиграл Ливерпуль в Лиге чемпионов. Осимхен забил с пенальти
Лига Чемпионов
Галатасарай
30.09.2025 22:00 – FT 1 : 0
Ливерпуль
Лига чемпионов
30 сентября 2025, 23:59 | Обновлено 01 октября 2025, 00:03
5

Галатасарай переиграл Ливерпуль в Лиге чемпионов. Осимхен забил с пенальти

Вечером 30 сентября состоялся матч 2-го тура ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

30 сентября в 22:00 состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

В Стамбуле турецкий Галатасарай переиграл английский Ливерпуль (1:0).

Единственный в матче гол на 16-й минуте забил Виктор Осимхен с пенальти.

Галатасарай и Ливерпуль после двух туров имеют по 3 очка и идут в середине турнирной таблицы.

Лига чемпионов. 2-й тур, 30 сентября

Галатасарай (Турция) – Ливерпуль (Англия) – 1:0

Гол: Виктор Осимхен, 16 (пен)

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Viktor Shuper
Ліверпуль та Бенфіка головні додіки за сьогодні. тупо позорища. особливо Ліверпуль розчарував, таке відчуття що просто злили матч. Бенфіка теж дегенерати, такому Челсі, як зараз, гріх 1-2 не забити
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
И это круто! В группе Shakhtar Family, где все соревнуются в прогнозах на каждый тур, угадал 1-0 в пользу Галатасарая! Никто не рискнул против чемпиона Англии, а я верил в турков! 🟧🟥
Ведь их фаны даже на матчи Шахты ездят в Украину! 😊
OKs100
Вряд ли теперь Ливерпуль выйдет из группы.
