30.09.2025 22:00 – FT 1 : 0
Лига чемпионов30 сентября 2025, 23:59 | Обновлено 01 октября 2025, 00:03
296
5
Галатасарай переиграл Ливерпуль в Лиге чемпионов. Осимхен забил с пенальти
Вечером 30 сентября состоялся матч 2-го тура ЛЧ
30 сентября в 22:00 состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов 2025/26.
В Стамбуле турецкий Галатасарай переиграл английский Ливерпуль (1:0).
Единственный в матче гол на 16-й минуте забил Виктор Осимхен с пенальти.
Галатасарай и Ливерпуль после двух туров имеют по 3 очка и идут в середине турнирной таблицы.
Лига чемпионов. 2-й тур, 30 сентября
Галатасарай (Турция) – Ливерпуль (Англия) – 1:0
Гол: Виктор Осимхен, 16 (пен)
