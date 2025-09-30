Галатасарай переиграл Ливерпуль в Лиге чемпионов. Осимхен забил с пенальти

30 сентября в 22:00 состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

В Стамбуле турецкий Галатасарай переиграл английский Ливерпуль (1:0).

Единственный в матче гол на 16-й минуте забил Виктор Осимхен с пенальти.

Галатасарай и Ливерпуль после двух туров имеют по 3 очка и идут в середине турнирной таблицы.

Лига чемпионов. 2-й тур, 30 сентября

Галатасарай (Турция) – Ливерпуль (Англия) – 1:0

Гол: Виктор Осимхен, 16 (пен)

