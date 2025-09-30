Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Галатасарай – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Галатасарай
30.09.2025 22:00 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
27
0

Галатасарай – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго тура Лиги чемпионов 30 сентября в 22:00

Галатасарай – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

30 сентября английский Ливерпуль проведет матч второго тура Лиги чемпионов 2025/26 против Галатасарая.

Встреча состоится на стадионе Рамс Парк в Стамбуле, Турция. Время начала игры – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом туре еврокубка Галатасарай потерпел разгромное поражение от Айнтрахта из Франкфурта со счетом 1:5. Ливерпуль начал сезон в главном еврокубке с вырванной победы у мадридского Атлетико.

Следующие соперники Галатасарая и Ливерпуля в ЛЧ 2025/26:

  • Галатасарай: Буде-Глимт, Аякс, Юнион Сен-Жилуаз, Монако, Атлетико, Манчестер Сити
  • Ливерпуль: Айнтрахт Ф, Реал Мадрид, ПСВ, Интер, Марсель, Карабах

Галатасарай – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Галатасарай – Ливерпуль
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Ливерпуль Галатасарай Лига чемпионов смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
