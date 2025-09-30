30 сентября английский Ливерпуль проведет матч второго тура Лиги чемпионов 2025/26 против Галатасарая.

Встреча состоится на стадионе Рамс Парк в Стамбуле, Турция. Время начала игры – 22:00 по Киеву.

В первом туре еврокубка Галатасарай потерпел разгромное поражение от Айнтрахта из Франкфурта со счетом 1:5. Ливерпуль начал сезон в главном еврокубке с вырванной победы у мадридского Атлетико.

Следующие соперники Галатасарая и Ливерпуля в ЛЧ 2025/26:

Галатасарай: Буде-Глимт, Аякс, Юнион Сен-Жилуаз, Монако, Атлетико, Манчестер Сити

Буде-Глимт, Аякс, Юнион Сен-Жилуаз, Монако, Атлетико, Манчестер Сити Ливерпуль: Айнтрахт Ф, Реал Мадрид, ПСВ, Интер, Марсель, Карабах

