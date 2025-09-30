Галатасарай – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго тура Лиги чемпионов 30 сентября в 22:00
30 сентября английский Ливерпуль проведет матч второго тура Лиги чемпионов 2025/26 против Галатасарая.
Встреча состоится на стадионе Рамс Парк в Стамбуле, Турция. Время начала игры – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В первом туре еврокубка Галатасарай потерпел разгромное поражение от Айнтрахта из Франкфурта со счетом 1:5. Ливерпуль начал сезон в главном еврокубке с вырванной победы у мадридского Атлетико.
Следующие соперники Галатасарая и Ливерпуля в ЛЧ 2025/26:
- Галатасарай: Буде-Глимт, Аякс, Юнион Сен-Жилуаз, Монако, Атлетико, Манчестер Сити
- Ливерпуль: Айнтрахт Ф, Реал Мадрид, ПСВ, Интер, Марсель, Карабах
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
