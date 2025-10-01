Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Арне СЛОТ: «Это разочарование. Когда играешь в футбол, хочется победить»
Лига Чемпионов
Галатасарай
30.09.2025 22:00 – FT 1 : 0
Ливерпуль
Лига чемпионов
01 октября 2025, 04:41 | Обновлено 01 октября 2025, 05:05
Арне СЛОТ: «Это разочарование. Когда играешь в футбол, хочется победить»

Коуч Ливерпуля прокомментировал поражение от Галатасарая в Лиге чемпионов

Арне СЛОТ: «Это разочарование. Когда играешь в футбол, хочется победить»
ФК Ливерпуль. Арне Слот

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот дал пресс-конференцию после матча 2-го тура Лиги чемпионов против турецкого Галатасарая (0:1):

«Это разочарование, потому что играешь в футбол, чтобы выиграть матч, а мы этого не сделали. Для меня это было другое поражение, чем против Кристал Пэлас, потому что мне там понравилось гораздо больше, особенно в первом тайме, что, возможно, отличалось от игры с Пэлас. А во втором тайме нам становилось все труднее создавать моменты. Во-первых, потому что они боролись всеми силами, и за это нужно отдать им должное, во-вторых, потому что мы с трудом играли во втором тайме. Под «с трудом играли» я имею в виду, что мяч почти не был в игре.

Влияет ли ротация состава на индивидуальные ошибки? Это сложно. Причин, почему игрок делает ошибочный пас или ошибку, может быть очень много. То, что вы видите, и я много раз это объяснял, заключается в том, что несколько наших игроков пропустили предсезонку, так что их просто невозможно ставить в каждом матче. Можно, но тогда возрастает риск травм. Мы все чаще это видим, потому что нагрузка растет, и если нагрузка растет, нужно подготовить игроков к этим нагрузкам. Это значит, что не всегда я хочу ротацию, но иногда нужно, потому что игрок не готов играть три раза по 90 минут за семь-восемь дней.

Мне очень нравится мой состав, но у нас нет 25–26 игроков, поэтому если случается две, три или четыре травмы, 15–16 игроков, где Рио Нгумоха и Трей Ньони – двое из этих 15–16, должны играть почти все минуты, и тогда все усложняется. Но это решение, которое мы приняли вместе, я полностью в него верю, потому что если у вас 25 игроков, управлять составом очень трудно. Но в результате того, что Гуго, Алекс Исак, Коннор Брэдли и Алексис МакАлистер не имели полной предсезонки, я не могу ставить их в каждом матче.

Выбор правого фланга с Жереми Фримпоном, а не Домиником Собослаем? Жереми часто играл как вингер или правый полузащитник в Байере Леверкузен. Он играл там во время предсезонки для нас. Он один из игроков, кто может заменить Мо Салаха на этой позиции. Я не вижу многих других, кто может играть на этой позиции, которая ему подходит, и думаю, это одна из любимых позиций Жереми. Он всегда играет там в национальной сборной.

Обычно Галатасарай играет с левым вингером инверсированным и очень высоким фулбеком. Левый вингер идет в полузащиту, Дом в полузащиту, а Жереми – что-то вроде винг-бека, но сегодня они сделали наоборот, что чаще происходит у нас, когда они что-то меняют.

Но я думаю, что оба могут очень хорошо играть на этой позиции, и я уже объяснил, что Коннор пропустил много в предсезонке. Так что это также означает, что он не может играть в каждом матче, поэтому нужно выбирать, какой матч лучше для какого игрока. Мо уже много играл минут, так что мы решили сделать так сегодня, и в первом тайме я был довольно доволен».

События матча

16’
ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Осимхен (Галатасарай).
Ливерпуль Галатасарай видео голов и обзор Лига чемпионов Виктор Осимхен Арне Слот пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК Ливерпуль
