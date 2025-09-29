Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лига чемпионов 2025/26: Галатасарай – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч
Лига чемпионов
29 сентября 2025, 22:01 |
111
0

Лига чемпионов 2025/26: Галатасарай – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч

Встреча второго тура еврокубка состоится в Стамбуле 30 сентября в 22:00 по Киеву

29 сентября 2025, 22:01 |
111
0
Лига чемпионов 2025/26: Галатасарай – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч
Коллаж Sport.ua

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET Держи свою линию!

30 сентября, во втором туре основного раунда Лиги чемпионов между собой сыграют Галатасарай и Ливерпуль. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Галатасарай

Турецкий гранд неудачно стартовал в этом сезоне Лиги чемпионов, в первом туре против Айнтрахта в гостях, удалось быстро открыть счет, но соперник ответил тремя голами еще до перерыва. Во втором тайме Галатасарай пропустил еще дважды, в итоге 1:5.

Хорошо начал клуб на внутренней арене, набрав 100% очков в семи турах, что позволило плотно закрепиться на вершине турнирной таблицы. В составе у «львов» есть много звезд, которые играли раньше в топ-клубах, речь идет об Икарди, Сане, Гюндогана, но в силу возраста или не лучшей формы, свой пик карьеры эти футболисты уже пережили. Скорее всего, не сыграет еще один всем известный нападающий Виктор Осимхен, у него проблемы со здоровьем.

Ливерпуль

«Мерсисайдцы» уже приучили фанатов к тому, что они стабильно вырывали победу в концовках матчей. В последнем туре система сдала сбой, Ливерпуль уступил на выезде Кристал Пэлас – 1:2, пропустив решающий мяч в компенсированное время. Даже несмотря на упомянутую неудачу, подопечные Арне Слота сохранили лидерство в чемпионате, но Арсенал сократил отставание до двух очков.

В Лиге чемпионов команда начала с победы над Атлетико Мадрид ома 3:2, когда вели 2:0, соперник сравнял счет, а потом забили решающий мяч в компенсированное время. Хоть результаты у Ливерпуля высокие, к игре в этом сезоне есть немало вопросов.

Личные встречи

Ранее команды играли между собой дважды в Лиги чемпионов, в обоих случаях они пересекались на групповом раунде. В 2002 году было зафиксировано две ничьи – 0:0 и 1:1, а в 2006 клуб обменялись домашними победами с одинаковым счетом 3:2.

Прогноз

Не сложно догадаться, что гости фавориты предстоящей битвы, однако, турецкие клубы всегда опасны в родных стенах.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Галатасарая – 4,45, ничья – 4,38, победа Ливерпуля – 1,67. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Один из тех случаев, когда я не согласен с котировками, «мерсесайдцы» выше классом и должны легко брать три очка, поэтому я ставлю на их чистую победу.

Прогноз Sport.ua
Галатасарай
30 сентября 2025 -
22:00
Ливерпуль
Победа Ливерпуля 1.67 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Саудовский Аль-Ахли с голом Мареза не сумел выиграть матч ЛЧ Азии в Катаре
Челси – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
МОУРИНЬО: «Я всегда буду синим. Я живу в 5 минутах от Стэмфорд Бридж»
Галатасарай Ливерпуль Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В ФИФА запланировали революционное изменение в правилах футбола
Футбол | 29 сентября 2025, 15:41 22
В ФИФА запланировали революционное изменение в правилах футбола
В ФИФА запланировали революционное изменение в правилах футбола

Будет запрещено добивать мяч после удара с пенальти

Получит шанс от Шовковского? Легионер Динамо вернулся в Киев
Футбол | 29 сентября 2025, 15:04 7
Получит шанс от Шовковского? Легионер Динамо вернулся в Киев
Получит шанс от Шовковского? Легионер Динамо вернулся в Киев

Самба Диалло не планирует покидать украинскую команду и готов бороться за место в старте

К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
Футбол | 29.09.2025, 07:08
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул
Футбол | 29.09.2025, 15:19
Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул
Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
Футбол | 29.09.2025, 21:55
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
С ассистом вратаря. Украина стартовала с разгрома на чемпионате Европы U-19
С ассистом вратаря. Украина стартовала с разгрома на чемпионате Европы U-19
28.09.2025, 14:55 1
Футзал
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
28.09.2025, 07:05 17
Футбол
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
28.09.2025, 16:19 19
Футбол
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
27.09.2025, 19:59 222
Футбол
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
28.09.2025, 00:03 8
Футбол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
28.09.2025, 07:11 1
Футбол
САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»
САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»
28.09.2025, 12:25 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем