30 сентября, во втором туре основного раунда Лиги чемпионов между собой сыграют Галатасарай и Ливерпуль. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Галатасарай

Турецкий гранд неудачно стартовал в этом сезоне Лиги чемпионов, в первом туре против Айнтрахта в гостях, удалось быстро открыть счет, но соперник ответил тремя голами еще до перерыва. Во втором тайме Галатасарай пропустил еще дважды, в итоге 1:5.

Хорошо начал клуб на внутренней арене, набрав 100% очков в семи турах, что позволило плотно закрепиться на вершине турнирной таблицы. В составе у «львов» есть много звезд, которые играли раньше в топ-клубах, речь идет об Икарди, Сане, Гюндогана, но в силу возраста или не лучшей формы, свой пик карьеры эти футболисты уже пережили. Скорее всего, не сыграет еще один всем известный нападающий Виктор Осимхен, у него проблемы со здоровьем.

Ливерпуль

«Мерсисайдцы» уже приучили фанатов к тому, что они стабильно вырывали победу в концовках матчей. В последнем туре система сдала сбой, Ливерпуль уступил на выезде Кристал Пэлас – 1:2, пропустив решающий мяч в компенсированное время. Даже несмотря на упомянутую неудачу, подопечные Арне Слота сохранили лидерство в чемпионате, но Арсенал сократил отставание до двух очков.

В Лиге чемпионов команда начала с победы над Атлетико Мадрид ома 3:2, когда вели 2:0, соперник сравнял счет, а потом забили решающий мяч в компенсированное время. Хоть результаты у Ливерпуля высокие, к игре в этом сезоне есть немало вопросов.

Личные встречи

Ранее команды играли между собой дважды в Лиги чемпионов, в обоих случаях они пересекались на групповом раунде. В 2002 году было зафиксировано две ничьи – 0:0 и 1:1, а в 2006 клуб обменялись домашними победами с одинаковым счетом 3:2.

Прогноз

Не сложно догадаться, что гости фавориты предстоящей битвы, однако, турецкие клубы всегда опасны в родных стенах.

Один из тех случаев, когда я не согласен с котировками, «мерсесайдцы» выше классом и должны легко брать три очка, поэтому я ставлю на их чистую победу.