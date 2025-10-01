Галатасарай – Ливерпуль – 1:0. Осимхен принес победу. Видео голов и обзор

Вечером 30 сентября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Турецкий Галатасарай в Стамбуле одолел английский Ливерпуль (1:0).

Победный гол на 16-й минуте с пенальти забил Виктор Осимхен.

После двух туров Галатасарай и Ливерпуль имеют по 3 очка и располагаются в середине турнирной таблицы.

Лига чемпионов. 2-й тур, 30 сентября

Галатасарай (Турция) – Ливерпуль (Англия) – 1:0

Гол: Виктор Осимхен, 16 (пен)

Видео гола и обзор матча