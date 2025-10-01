Галатасарай – Ливерпуль – 1:0. Осимхен принес победу. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов
Вечером 30 сентября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов 2025/26.
Турецкий Галатасарай в Стамбуле одолел английский Ливерпуль (1:0).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Победный гол на 16-й минуте с пенальти забил Виктор Осимхен.
После двух туров Галатасарай и Ливерпуль имеют по 3 очка и располагаются в середине турнирной таблицы.
Лига чемпионов. 2-й тур, 30 сентября
Галатасарай (Турция) – Ливерпуль (Англия) – 1:0
Гол: Виктор Осимхен, 16 (пен)
Видео гола и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Руслана Ротаня нашла свою игру и разгромила Верес со счетом 4:1
Смотрите видеообзор матча второго тура Лиги чемпионов 2025/26