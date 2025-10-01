Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Галатасарай – Ливерпуль – 1:0. Осимхен принес победу. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Галатасарай
30.09.2025 22:00 – FT 1 : 0
Ливерпуль
Лига чемпионов
01 октября 2025, 01:43 | Обновлено 01 октября 2025, 01:45
Галатасарай – Ливерпуль – 1:0. Осимхен принес победу. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов

Галатасарай – Ливерпуль – 1:0. Осимхен принес победу. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 30 сентября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Турецкий Галатасарай в Стамбуле одолел английский Ливерпуль (1:0).

Победный гол на 16-й минуте с пенальти забил Виктор Осимхен.

Победный гол на 16-й минуте с пенальти забил Виктор Осимхен.

После двух туров Галатасарай и Ливерпуль имеют по 3 очка и располагаются в середине турнирной таблицы.

Лига чемпионов. 2-й тур, 30 сентября

Галатасарай (Турция) – Ливерпуль (Англия) – 1:0

Гол: Виктор Осимхен, 16 (пен)

Видео гола и обзор матча

События матча

16’
ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Осимхен (Галатасарай).
Ливерпуль Галатасарай Лига чемпионов Арне Слот видео голов и обзор Виктор Осимхен пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
