Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение

Как стало известно Sport.ua, в ближайшее время каких-либо изменений у руля национальной сборной Украины по футболу не будет.

По имеющейся информации, главный тренер Сергей Ребров будет руководить действиями своих подопечных в очередных матчах отборочного цикла ЧМ-2026 с Исландией и Азербайджаном 10 и 13 октября.

Президент УАФ Андрей Шевченко был категорически против досрочного расторжения контракта с Ребровым, которого приглашал греческий «Панатинаикос» и настоял на своем.

Пока неизвестно, будет ли заинтересован «Панатинаикос» в Реброве после завершения отборочного цикла, ведь он хотел уже на этой неделе официально оформить сотрудничество с украинским специалистом.

Подготовку к поединку с исландцами украинские футболисты начнут 6 октября. Пока украинская сборная занимает третье место в своей группе, набрав одно очко.