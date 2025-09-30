Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
Чемпионат мира
30 сентября 2025, 13:22 |
5702
12

Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение

Сине-желтых в октябре ожидает два поединка

30 сентября 2025, 13:22 |
5702
12 Comments
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
УАФ. Сергей Ребров

Как стало известно Sport.ua, в ближайшее время каких-либо изменений у руля национальной сборной Украины по футболу не будет.

По имеющейся информации, главный тренер Сергей Ребров будет руководить действиями своих подопечных в очередных матчах отборочного цикла ЧМ-2026 с Исландией и Азербайджаном 10 и 13 октября.

Президент УАФ Андрей Шевченко был категорически против досрочного расторжения контракта с Ребровым, которого приглашал греческий «Панатинаикос» и настоял на своем.

Пока неизвестно, будет ли заинтересован «Панатинаикос» в Реброве после завершения отборочного цикла, ведь он хотел уже на этой неделе официально оформить сотрудничество с украинским специалистом.

Подготовку к поединку с исландцами украинские футболисты начнут 6 октября. Пока украинская сборная занимает третье место в своей группе, набрав одно очко.

По теме:
Украинский тренер: «Билеты на матч Кайрат – Реал продают за большие деньги»
Легенда Ливерпуля посоветовал боссам МЮ уволить Аморима: «Это провал»
В Черноморце сменился генеральный директор
Панатинаикос Сергей Ребров сборная Украины по футболу чемпионат Греции по футболу сборная Исландии по футболу сборная Азербайджана по футболу отставка назначение тренера Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(58)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кто для Коко? Уроженка Киева в огне: известна первая пара 1/4 финала Пекина
Теннис | 30 сентября 2025, 12:55 5
Кто для Коко? Уроженка Киева в огне: известна первая пара 1/4 финала Пекина
Кто для Коко? Уроженка Киева в огне: известна первая пара 1/4 финала Пекина

Лис продолжает побеждать: после Рыбакиной Ева прошла Кесслер и далее встретится с Гауфф

Где Забарный? ПСЖ опубликовал заявку на матч Лиги чемпионов с Барселоной
Футбол | 30 сентября 2025, 13:19 0
Где Забарный? ПСЖ опубликовал заявку на матч Лиги чемпионов с Барселоной
Где Забарный? ПСЖ опубликовал заявку на матч Лиги чемпионов с Барселоной

Из-за травм во втором туре не сыграют Дембеле, Кварацхелия, Дуэ и Маркиньос

Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»
Футбол | 30.09.2025, 01:11
Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»
Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»
Получит шанс от Шовковского? Легионер Динамо вернулся в Киев
Футбол | 29.09.2025, 15:04
Получит шанс от Шовковского? Легионер Динамо вернулся в Киев
Получит шанс от Шовковского? Легионер Динамо вернулся в Киев
В ФИФА запланировали революционное изменение в правилах футбола
Футбол | 29.09.2025, 15:41
В ФИФА запланировали революционное изменение в правилах футбола
В ФИФА запланировали революционное изменение в правилах футбола
Комментарии 12
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
luceorius
 Тільки звільнення обох може покласти край цій ганебній співпраці динамівських сердець.
Ответить
+7
fifa2020
Якщо просре ці два матчі то гнати нафіг разом з Шевченком!
Ответить
+6
OLDTROLL
Кумовство ніколи не приводило до позитивних результатів!
Ответить
+1
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Отлично!
Давайте поддержим Реброва лайками
.
👍✅➕273    ⛔16👎
Ответить
0
AK.228
Ну ладно… еще минус два матча к просмотру … спасибо Эээээээээ
Ответить
0
Nikos
Він зациклений на старих воїнах, а з ними битви не виграти. Стільки талантів загробили тягнучі в збірній цих кляч. Маю на увазі Матвієнка, Зінченка, Шапаренка і інших збитих льотчиків.
Ответить
0
Андрій Лупак
Посядемо місце, нижче 2 у групі - будемо шкодувати, що СС не пішов, національна дружина вийде на Мундіаль - будуть хвалити і Шевченка, і Реброва. Але у другий сценарій віриться зовсім слабо.
Ответить
0
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
І в фанів Шахти, і Динамо:
В жилах тече Синьо-Жовтая кров! 🟦🟨
В Збірній єдність поміж нами:
До перемог приведе нас Ребров! 😊
Ответить
-1
ТвояМамка
Ну правильно. Нужно ещё 2 катки слить а потом можно по съебам
Ответить
-1
COBA
Їм головне бабло, а рейтинги та престиж їх не цікавлять. Нічого особистого, для них це просто дууууже прибутковий бізнес. 
Ответить
-1
Перець
якщо програє Ісландії сцяними тапками в лугандонію
Ответить
-2
DK2025
У хейтеров Реброва на этом сайте (включая владельцев и журналистов сайта во главе с паном василенко) полная прострация и гнев. Сочувствую, но сделать вы ничего не сможете, во главе кротосборной остаётся бывший динамовец, уроженец Донбасса. Так получилось, готовьте разгромные и обзывающие Реброва и Динамо статьи и посты. Бог в помощь
Ответить
-7
Популярные новости
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
29.09.2025, 05:55 3
Футбол
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
28.09.2025, 16:19 15
Футбол
Склоним головы. Попадание в окоп танком убило двукратного чемпиона Украины
Склоним головы. Попадание в окоп танком убило двукратного чемпиона Украины
28.09.2025, 09:00 1
Война
Британский боксер: «Все умоляют Усика сделать это. Тебе удалось дважды»
Британский боксер: «Все умоляют Усика сделать это. Тебе удалось дважды»
29.09.2025, 00:02
Бокс
Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул
Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул
29.09.2025, 15:19 5
Футбол
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
29.09.2025, 09:49 2
Футбол
Боксер, который побил Усика, выбрал сильнейшего в бою Али – Майк Тайсон
Боксер, который побил Усика, выбрал сильнейшего в бою Али – Майк Тайсон
29.09.2025, 01:55 3
Бокс
Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу
Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу
29.09.2025, 22:04 4
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем