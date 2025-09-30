Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
Сине-желтых в октябре ожидает два поединка
Как стало известно Sport.ua, в ближайшее время каких-либо изменений у руля национальной сборной Украины по футболу не будет.
По имеющейся информации, главный тренер Сергей Ребров будет руководить действиями своих подопечных в очередных матчах отборочного цикла ЧМ-2026 с Исландией и Азербайджаном 10 и 13 октября.
Президент УАФ Андрей Шевченко был категорически против досрочного расторжения контракта с Ребровым, которого приглашал греческий «Панатинаикос» и настоял на своем.
Пока неизвестно, будет ли заинтересован «Панатинаикос» в Реброве после завершения отборочного цикла, ведь он хотел уже на этой неделе официально оформить сотрудничество с украинским специалистом.
Подготовку к поединку с исландцами украинские футболисты начнут 6 октября. Пока украинская сборная занимает третье место в своей группе, набрав одно очко.
