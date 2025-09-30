Стало известно, когда Ребров может покинуть сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может покинуть свою должность после матчей отбора на чемпионат мира, которые состоятся в октябре.

В услугах 51-летнего специалиста заинтересован греческий «Панатинаикос», который в сентября принял решение прекратить сотрудничество с португальским наставником Руй Витория и временно назначил во главе команды Христоса Контиса.

По информации источника, на данный момент Украинская ассоциация футбола и ее президент Андрей Шевченко не намерены отпускать тренера «сине-желтой» команды. Сам Ребров также сосредоточен на ближайших матчах сборных, по результатам которых и будет определять свои дальнейшие шаги.

Украина сыграет против Исландии на выезде (10 октября) и с Азербайджаном на номинально домашнем стадионе (13 октября). На данный момент команда набрала один балл в первых двух турах и отстает от первого места на пять очков.

Сообщается, что Ребров намерен уйти со сборной, если после четырех туров отбора его команда потеряет шансы на чемпионат мира, который состоится в 2026 году. Если «сине-желтые» сохранят шансы на мундиаль, украинский тренер останется и будет руководить командой в ноябре во время очередной международной паузы.