Александрия вышла из отпуска, звездный игрок вне команды

Как стало известно Sport.ua 10 января футболисты «Александрии» провели первую тренировку в новом году, в которой приняли участие 15 игроков с украинским паспортом.

Среди них не было Данила Скорко, который еще не восстановился после травмы, однако едет на этап подготовки в Турцию, и Кирилла Ковальца, который на контракте до 30 июня 2027 года, но которому запрещено тренироваться с главной командой.

По имеющейся информации в расположении «Александрии» в Турции, куда она отправится завтра транзитом через Кишинев будет 27 футболистов. Легионеры присоединятся к команде уже непосредственно в Белеке, где запланировано проведение 9 контрольных матчей. Ожидается появление в тренировочном лагере и 1-2 потенциальных новичка.

Пока в активе футболистов «Александрии» 11 очков и они занимают 15 место в чемпионате УПЛ.