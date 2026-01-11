Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Александрия вышла из отпуска, звездный игрок вне команды
Украина. Премьер лига
11 января 2026, 12:12
Александрия вышла из отпуска, звездный игрок вне команды

11 января «горожане» отправятся на заграничный сбор

Александрия вышла из отпуска, звездный игрок вне команды
ФК Александрия.

Как стало известно Sport.ua 10 января футболисты «Александрии» провели первую тренировку в новом году, в которой приняли участие 15 игроков с украинским паспортом.

Среди них не было Данила Скорко, который еще не восстановился после травмы, однако едет на этап подготовки в Турцию, и Кирилла Ковальца, который на контракте до 30 июня 2027 года, но которому запрещено тренироваться с главной командой.

По имеющейся информации в расположении «Александрии» в Турции, куда она отправится завтра транзитом через Кишинев будет 27 футболистов. Легионеры присоединятся к команде уже непосредственно в Белеке, где запланировано проведение 9 контрольных матчей. Ожидается появление в тренировочном лагере и 1-2 потенциальных новичка.

Пока в активе футболистов «Александрии» 11 очков и они занимают 15 место в чемпионате УПЛ.

Александрия инсайд Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Комментарии
