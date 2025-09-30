В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина

В нынешнем году футбольный клуб Тернана из итальянского города Терни, расположенного в ста километрах к северо-востоку от Рима, празднует свой столетний юбилей со дня основания. За этот весьма продолжительный, как для большинства современных футбольных клубов, срок существования “красно-зеленые” не могут похвастаться большими успехами. Тернана лишь два сезона (1972/73 и 1974/75) провела в элите итальянского футбола – Серии А, а остальное время барахтается где-то в низших лигах, преимущественно во втором и третьем дивизионах (Серии В и Серии С).

Впрочем, совсем недавно в жизни Тернаны произошло любопытное событие. Отныне футболисты, тренерский штаб и все сотрудники клуба являются подчиненными 23-летней женщины, не имеющей абсолютно никакого опыта работы в футболе. Ее имя Клаудия Риццо, и она является наследницей Gruppo Villa Claudia – конгломерата, основная деятельность которого сосредоточена в секторе здравоохранения.

На должность президента Тернаны Клаудию назначил ее отец Джан Луиджи Риццо – новый мажоритарный акционер клуба и владелец денег, при помощи которых “красно-зеленые” надеются в ближайшей перспективе вернуться в высший дивизион профессионального итальянского футбола, причем не так, как в прошлые разы, когда вылет последовал мгновенно, а кардинально иначе – всерьез и надолго.

Официально о назначении Клаудии Риццо новым президентом Тернаны клуб сообщил 15 сентября. В коммюнике было подчеркнуто, что Клаудия станет первой женщиной на этой ответственной должности за всю столетнюю историю клуба. Кроме того, в Тернане надеются, что приход новых собственников ознаменует «начало этапа обновления и возрождения» для «красно-зеленых».

“Для меня большая честь занять пост президента клуба с такой славной историей, как Тернана, именно в год его столетия», – заявила Клаудия Риццо. ”Наша цель – построить прочный, современный и прозрачный проект, в центре которого будут люди и спортивные достижения. Мы будем работать с решимостью, чтобы вернуть энтузиазм и гордость всем болельщикам “красно-зеленых”. Я хочу быть женщиной дела, а не слов. Я надеюсь стать примером для многих женщин в спорте и в жизни. Сегодня я испытываю множество эмоций; это честь и большая ответственность. Моя семья здесь, потому что у них есть цель, но моя миссия – поддерживать эту команду".

Приход Клаудии Риццо на пост президента Тернаны действительно является очень заметным событием в итальянском клубном футболе, даже несмотря на то, что в настоящий момент “красно-зеленые” выступают в третьем по рангу дивизионе – Серии С. Дело в том, что 23-летняя женщина стала вторым в истории всего итальянского профессионального клубного футбола самым молодым руководителем клуба. Впереди нее остается лишь Алессандро Руджери, который стал президентом Аталанты в 2008-м, когда ему был лишь 21 год (провел на должности всего чуть более двух лет).

Несмотря на молодой возраст, новый президент Тернаны уже имела опыт работы на руководящей должности. До прихода в футбол она управляла фабрикой по производству оливкового масла, которая расположена на Сицилии и также является бизнесом ее семьи.

“Моей первостепенной задачей будет создание прочной связи между командой и городом. Мы собираемся возобновить онлайн-кампанию по продаже абонементов”, – заявила Клаудия Риццо.

И в этих словах, собственно, скрывается вся правда появления семейства Риццо во главе скромной Тернаны. За последние четыре года “красно-зеленые” сменили уже четырех владельцев, причем предыдущие – семейство Д’Алессандро – продержались во главе клуба всего один сезон, который оказался довольно скандальным с точки зрения спортивного фактора…

Дело в том, что на протяжении сезона-2024/25 Тернана под руководством молодого специалиста Иньяцио Абате – известного в прошлом экс-защитника Милана и сборной Италии, чемпиона страны 2011 года и вице-чемпиона Европы 2012 года – находилась среди лидеров группы В Серии С. Однако Стефано Д’Алессандро, являвшийся на тот момент президентом клуба, неожиданно принял решение об увольнении Абате. Против этого открыто возмутились не только болельщики, но и, прежде всего, футболисты первой команды. Д’Алессандро пришлось «давать заднюю» и возвращать Абате, однако спустя пару месяцев президент Тернаны все-таки избавился от коуча, позвав на его место другого известного в прошлом футболиста – Фабио Ливерани, который остается у руля первой команды и поныне.

В кулуарах поговаривали, что Абате поплатился должностью вовсе не из-за спортивных результатов, а по причине игнорирования 20-летнего форварда Маттьи Д’Алессандро – сына экс-президента клуба. Тот пришел в клуб летом 2024-го, вместе с новыми владельцами, из молодежной команды Лацио, но так и не получил желаемого – возможности поиграть на профессиональном уровне.

Что интересно, у Ливерани Маттья Д’Алессандро также не получил игровой практики, а его отец и дядя вскоре фактически самоустранились от руководства клубом, накопив под конец сезона лишь кучу долгов и сделав ситуацию в управлении «красно-зелеными» патовой. Тернана со второго места пробилась в плей-офф за право повыситься в Серию В, однако в матчах финальной стадии все-таки проиграла Пескаре (0:1, 1:0, 3:2 – по пенальти).

Летом нынешнего года местные власти в лице мэра города Терни Стефано Бандекки экстренно вели поиски нового владельца для Тернаны. Договориться с потенциальными иностранными покупателями так и не удалось, из-за чего буквально в последний момент клуб перешел в собственность семьи Риццо, причем даже в официальном коммюнике было подчеркнуто, насколько важной для “красно-зеленых” оказалась эта смена владельцев: “Быстрое взятие клуба под контроль семьей Риццо было необходимо для того, чтобы Тернана смогла уложиться в федеральные сроки, несоблюдение которых привело бы к дополнительным штрафным санкциям, вплоть до лишения очков в текущем сезоне”.

Примечательно, что Стефано Бандекки в прошлом сам являлся владельцем Тернаны, причем не без успехов. При нем главным тренером “красно-зеленых” был назначен хорошо известный болельщикам Шахтера Кристиано Лукарелли, сумевший по итогам сезона-2020/21 вернуть Тернану в Серию В, где команда провела три следующих года, причем два из них под руководством Лукарелли. Когда Бандекки был избран мэром Терни, он продал клуб братьям Д’Алессандро…

Но вернемся к интересам семейства Риццо, которое стало новыми собственниками Тернаны. Вместе с получением контроля над клубом новые владельцы также получили в собственность компанию Stadium SpA, являющуюся стратегическим партнером клуба в вопросах развития инфраструктуры. Ключевой вопрос здесь – стадион Либеро Либерати, собственником которого являются власти города Терни. Последние успели оформить с прежними владельцами Тернаны договор подряда на проведение реконструкции стадиона, вместе с которым планируется постройка новой клиники, что является большим интересом для Gruppo Villa Claudia – компании семейства Риццо.

Результатом реконструкции, в которую новые владельцы обязались инвестировать 14 миллионов евро, станет получение командой возможности выступать на современной арене, а семьей Риццо – еще одного важного бизнес-объекта для своей компании, занимающейся предоставлением услуг в сфере здравоохранения, так как клиника будет использоваться не только в интересах Тернаны, но и для удовлетворения потребностей местного населения. И для Риццо крайне важно, что для возведения сооружения не потребуются годы согласований, все уже давно одобрено, разрешено и спроектировано.

Но это еще не все интересные события, связанные с переходом права собственности на Тернану. На презентации Клаудии Риццо в качестве нового президента “красно-зеленых” объявился опальный экс-владелец Сампдории Массимо Ферреро. В настоящий момент 74-летний кинопродюсер и бизнесмен, который был вынужден уйти из генуэзского клуба на фоне обвинений в финансовых махинациях (что правда, не связанных с футбольным клубом), работает на радио, принадлежащем Стефано Бандекки.

В итальянских СМИ звучат предположения, что Ферреро является своего рода “смотрящим” от Бандекки в сделке по Тернане. Формально Массимо назвали консультантом по спортивному развитию клуба, но чем конкретно будет заниматься опытный менеджер пока неизвестно…

Что ж, тем любопытнее будет последить за результатами Тернаны в текущем сезоне. Пока команда Ливерани может похвастаться довольно средним стартом, но на дистанции станет понятно, получит ли тренер от очаровательной Клаудии Риццо необходимую поддержку, которая сможет помочь улучшить и усилить команду, чтобы реально бороться за выход в Серию В уже в текущем сезоне, или… Или новые владельцы ограничатся ускоренным возведением новой клиники в Терни, а интересы футбольного клуба отодвинут на второй план.

