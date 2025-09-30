Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Челси
30.09.2025 22:00 – FT 1 : 0
Бенфика
Лига чемпионов
30 сентября 2025, 23:56 | Обновлено 01 октября 2025, 00:59
5

Все решил автогол. Бенфика с Трубиным и Судаковым уступила Челси в матче ЛЧ

Пенсионеры переиграли орлов 1:0 на Стэмфорд Бридж благодаря фейлу Ришара Риоса

5 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine

Лиссабонская Бенфика потерпела поражене от лондонского Челси в матче второго тура Лиги чемпионов 2025/26.

Орлы проиграли пенсионерам со счетом 0:1. Встреча состоялась на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне, столице Англии.

Единственный мяч был забит на 18-й минуте – после прострела Алехандро Гарначо автогол оформил Ришар Риос.

В составе Бенфики весь поединок отыграл украинский голкипер Анатолий Трубин. Еще один представитель Украины Георгий Судаков провел 77 минут за орлов, после чего был заменен на Франьо Ивановича.

Челси доигрывал матч вдесятером – на 90+6-й минуте вторую желтую карточку получил Жоао Педро.

Лондонцы добыли первую победу в новом сезоне ЛЧ. В первом туре они уступили Баварии 1:3. А вот Бенфика проиграла второй матч подряд – на старте еврокубка, еще при Бруну Лаже (его сменил Жозе Моуриньо), команда потерпел поражение от Карабаха 2:3.

Лига чемпионов 2025/26. 2-й тур, 30 сентября

Челси (Англия) – Бенфика (Португалия) – 1:0

Гол: Риос, 18 (автогол)

Челси: Роберт Санчес, Трево Чалоба, Марк Кукурелья, Бенуа Бадьяшиль (Джош Ачимпонг, 80), Мало Гюсто (Рис Джеймс, 80), Энцо Фернандес, Алехандро Гарначо (Джейми Байно-Гиттенс, 61), Тайрик Джордж (Жуан Педро, 61), Факундо Буонанотте (Эстевао Виллиан, 54), Мойсес Кайседо, Педру Нету

Бенфика: Анатолий Трубин, Николас Отаменди, Самуэль Даль, Антониу Силва (Томаш Араужу, 73), Ричард Риос (Леандро Баррейро Мартинс, 77), Георгий Судаков (Франьо Иванович, 77), Амар Дедич, Доди Лукебакио (Андреас Шельдеруп, 77), Фредрик Эурснес (Энрике Араужу, 89), Энцо Барренечеа, Вангелис Павлидис

Предупреждения: Энцо Фернандес (45+1), Факундо Буонанотте (46), Жуан Педро (62), Педру Нету (88) – Энцо Барренечеа (34), Ричард Риос (49), Фредрик Эурснес (64), Николас Отаменди (83)

Удаления: Жуан Педро (90+6)

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

90’ +6
Жуан Педро (Челси) получает красную карточку.
18’
ГОЛ ! Автогол забил Ричард Риос (Бенфика).
Ришар Риос автогол Челси Бенфика Челси - Бенфика Лига чемпионов Анатолий Трубин Георгий Судаков удаление (красная карточка) Жоао Педро Жункейра
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Iigor6583
Знатно Ріос вразив свої ворота, як заправський нападник. А Судакова челсівці сьогодн загнали в будку. Буде одна з найнижчих оцінок
u6464u
слабка гра від Судакова, Трубін на рівні топ, хоча пару разів дав привід похвилюватись, нерви були на межі, але справився.
Der Gartenzwerg
Очікувана поразка Бенфіки
Viktor Shuper
Бенфіка калічі, а Мауріньо поц. я взагалі не знаю якого фіга його ще запрошують тренувати, він вже дуже давно вичерпав себе і не показував з жодним клубом крутих результатів
