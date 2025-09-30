Все решил автогол. Бенфика с Трубиным и Судаковым уступила Челси в матче ЛЧ

Лиссабонская Бенфика потерпела поражене от лондонского Челси в матче второго тура Лиги чемпионов 2025/26.

Орлы проиграли пенсионерам со счетом 0:1. Встреча состоялась на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне, столице Англии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный мяч был забит на 18-й минуте – после прострела Алехандро Гарначо автогол оформил Ришар Риос.

В составе Бенфики весь поединок отыграл украинский голкипер Анатолий Трубин. Еще один представитель Украины Георгий Судаков провел 77 минут за орлов, после чего был заменен на Франьо Ивановича.

Челси доигрывал матч вдесятером – на 90+6-й минуте вторую желтую карточку получил Жоао Педро.

Лондонцы добыли первую победу в новом сезоне ЛЧ. В первом туре они уступили Баварии 1:3. А вот Бенфика проиграла второй матч подряд – на старте еврокубка, еще при Бруну Лаже (его сменил Жозе Моуриньо), команда потерпел поражение от Карабаха 2:3.

Лига чемпионов 2025/26. 2-й тур, 30 сентября

Челси (Англия) – Бенфика (Португалия) – 1:0

Гол: Риос, 18 (автогол)

Челси: Роберт Санчес, Трево Чалоба, Марк Кукурелья, Бенуа Бадьяшиль (Джош Ачимпонг, 80), Мало Гюсто (Рис Джеймс, 80), Энцо Фернандес, Алехандро Гарначо (Джейми Байно-Гиттенс, 61), Тайрик Джордж (Жуан Педро, 61), Факундо Буонанотте (Эстевао Виллиан, 54), Мойсес Кайседо, Педру Нету

Бенфика: Анатолий Трубин, Николас Отаменди, Самуэль Даль, Антониу Силва (Томаш Араужу, 73), Ричард Риос (Леандро Баррейро Мартинс, 77), Георгий Судаков (Франьо Иванович, 77), Амар Дедич, Доди Лукебакио (Андреас Шельдеруп, 77), Фредрик Эурснес (Энрике Араужу, 89), Энцо Барренечеа, Вангелис Павлидис

Предупреждения: Энцо Фернандес (45+1), Факундо Буонанотте (46), Жуан Педро (62), Педру Нету (88) – Энцо Барренечеа (34), Ричард Риос (49), Фредрик Эурснес (64), Николас Отаменди (83)

Удаления: Жуан Педро (90+6)

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine

