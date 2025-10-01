Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  МОУРИНЬО: После 75-й минуты почувствовал – игроки устали. Например, Судаков
Лига Чемпионов
Челси
30.09.2025 22:00 – FT 1 : 0
Бенфика
Лига чемпионов
01 октября 2025, 03:55 | Обновлено 01 октября 2025, 04:09
МОУРИНЬО: После 75-й минуты почувствовал – игроки устали. Например, Судаков

Жозе провел пресс-конференцию после проигранного матча ЛЧ от Челси (0:1)

МОУРИНЬО: После 75-й минуты почувствовал – игроки устали. Например, Судаков
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер лиссабонской Бенфики Жозе Моуриньо провел пресс-конференцию после проигранного матча второго тура Лиги чемпионов против лондонского Челси (0:1):

«Не буду ходить вокруг да около: поражение – это всегда поражение, насколько бы хорошо ни играли. Это правда, которую я не хочу скрывать от своих игроков. Но бывает, что проигрываешь по-разному. Бывает, что проигрываешь и тебе стыдно выйти на улицу на следующий день, а бывает, что проигрываешь и находишь положительные моменты.

Мы провели близкий матч с хорошей командой. Результат мог быть иным. При таком ограниченном времени на тренировки, мы нашли, за что зацепиться... Это была наша лучшая игра, с организованной и стабильной командой. Вратарь не был лучшим на поле. Мы могли забить. После 75-й минуты я почувствовал, что некоторые игроки устали. Например, Судаков. Три центральных полузащитника с желтыми карточками, в игре, которая обязательно должна была развалиться.

Челси был очень сильным в переходах. Я сделал замену, чтобы дать команде свежести, но у них на скамейке были игроки лучше тех, кто был на поле. У них есть много решений. У меня есть ощущение, что Жоао Педро мог получить вторую желтую гораздо раньше. В Лиге чемпионов все строго по правилам. А момент с Отаменди – это вторая желтая. Игра бы изменилась, без сомнений. Мы расстроены поражением, но оптимистичны по поводу тактического и ментального роста. Мы уже имели три дня для тренировки, а теперь у нас будет четыре, что дает возможность подойти к следующему матчу в лучшем состоянии.

Гол Челси? Это гол, который разочаровывает, потому что команда идеально действовала в защите и зональной игре. Два игрока интерпретировали одно и то же движение. Дедич был очень активен. Команда не имела проблем, а динамика игры Челси тяжела. Ребята справились хорошо.

Доверие болельщиков? Это можно сделать только хорошими результатами. Но даже если это не хороший результат, но хорошая игра... Поражение – это все равно поражение. Но с Карабахом они не хотели выходить на улицу на следующий день, а если завтра они захотят поужинать на Авенида да Либердаде, ни один болельщик Бенфики не будет их оскорблять. Я считаю, что это позитивно. Я результатист, и поражение — это поражение, но бывает, что проигрываешь по-разному...

Игра с Порту? Это отличная команда, в фантастической форме. Они выигрывают все, забивают голы, не пропускают. Но кто приезжает на Стэмфорд Бридж и играет так? Команда должна быть настороженной, но без страха перед Порту, как не было страха перед Челси».

Георгий Судаков провел на поле 77 минут, после чего Моуриньо заменил его на Франьо Ивановича. Ворота орлов защищал украинец Анатолий Трубин.

Видеообзор матча Челси – Бенфика (1:0)

События матча

90’ +6
Жуан Педро (Челси) получает красную карточку.
18’
ГОЛ ! Автогол забил Ричард Риос (Бенфика).
По теме:
ТРУБИН: «Могли выжать больше. Это футбол, нужно играть с первых минут»
МБАППЕ: «Хет-трик и MVP матча? Если у меня 5 шансов – я хочу забить все»
Хаби АЛОНСО: «Мы забили пять голов. Реал сыграл хорошо и достиг цели»
Даниил Агарков Источник: A Bola
