Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лига чемпионов 2025/26: Челси – Бенфика. Прогноз и анонс на матч
Лига чемпионов 2025/26: Челси – Бенфика. Прогноз и анонс на матч

Поединок второго тура еврокубка в Лондоне стартует 30 сентября в 22:00 по Киеву

Коллаж Sport.ua

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET Держи свою линию!

30 сентября свою встречу в рамках Лиги чемпионов проведут Челси и Бенфика. Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Челси

«Синие» пока смотрятся не лучшим образом в этом сезоне, АПЛ начали неплохо, набрали 8 очков в четырех турах, но потом последовали поражения от Манчестер Юнайтед на выезде – 1:2, а потом еще и от Брайтона дома – 1:3. Команда идет сейчас в середине турнирной таблицы, хотя отставание от первого квартета составляет всего три очка.

С поражения Челси начал в Лиге чемпионов, уступив на выезде Баварии со счетом 1:3. Энцо Мареска имеет немалый кредит доверия от руководства за счет триумфа на клубном чемпионате мира, но сейчас этот успех не так важен. Большой потерей является отсутствие Палмера, главная звезда команды не сыграет из-за повреждения.

Бенфика

Поскольку украинских клубов нет в основной сетке Лиги чемпионов, приходится искать земляков в других клубах, в Бенфике их двое, основной вратарь Анатолий Трубин и с недавних пор Георгий Судаков, которого тоже взяли под основу.

Нельзя не отметить, что меньше двух недель главным тренером «орлов» стал Жозе Муриньо, под руководством «особенного» у команды в чемпионате две победы и одна ничья. Бенфика идет третьей в чемпионате, отставая от Порту и Спортинга на один балл, но у Порту есть игра в запасе, борьба за титул впереди.

Катастрофическим получился старт в Лиге чемпионов, команда умудрилась проиграть дома не самому сильному Карабаху дома 2:3, хотя вели 2:0 по ходу встречи.

Личные встречи

Последний раз команды пересекались в этом году, на клубном чемпионате мира, тогда Челси выиграл в овертайме со счетом 4:1. Главная битва команд состоялась в далеком 2013 году, когда лондонцы одержали победу в финале Лиги Европы – 2:1, благодаря голу Ивановича на 90+3 минуте.

Прогноз

Больше всего будут говорить о приезде Моуриньо, хотя у него было мало времени, чтоб поставить свой футбол. Хозяева фавориты, у них сильнее состав, да и играют дома.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Челси – 1,62, ничья – 4,17, победа Бенфики – 5,1.

Ожидаю сложного матча, в котором если должен владеть перевесом, хотя рискну поставить на обмен голами за 1,65.

Прогноз Sport.ua
Челси
30 сентября 2025 -
22:00
Бенфика
Обе забьют 1.65
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
