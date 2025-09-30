30 сентября состоится матч второго тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Челси (Англия) и Бенфика (Португалия).

Поединок пройдет на арене Стэмфорд Бридж в Лондоне, столице Англии. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Наставниками коллективов являются Энцо Мареская (Челси) и Жозе Моуриньо (Бенфика).

Цвета орлов защищают два представителя Украины: Анатолий Трубин (голкипер) и Георгий Судаков (хавбек).

В 28 августа команды провели очное противостояние в 1/8 финала клубного чемпионата мира – по итогам экстра-таймов Челси добыл победу со счетом 4:1.

Следующие соперники Челси и Бенфики в ЛЧ 2025/26:

Челси: Аякс, Карабах, Барселона, Аталанта, Пафос, Наполи

Аякс, Карабах, Барселона, Аталанта, Пафос, Наполи Бенфика: Ньюкасл, Байер, Аякс, Наполи, Ювентус, Реал

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.