  4. Челси – Бенфика. Судаков и Трубин – в старте. Смотреть онлайн. LIVE
Лига Чемпионов
Челси
30.09.2025 22:00 – 22 1 : 0
Бенфика
Лига чемпионов
30 сентября 2025, 22:00 | Обновлено 30 сентября 2025, 22:07
1137
7

Челси – Бенфика. Судаков и Трубин – в старте. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча второго тура Лиги чемпионов 30 сентября в 22:00 по Киеву

Челси – Бенфика. Судаков и Трубин – в старте. Смотреть онлайн. LIVE
Коллаж Sport.ua

30 сентября состоится матч второго тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Челси (Англия) и Бенфика (Португалия).

Поединок пройдет на арене Стэмфорд Бридж в Лондоне, столице Англии. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставниками коллективов являются Энцо Мареская (Челси) и Жозе Моуриньо (Бенфика).

Цвета орлов защищают два представителя Украины: Анатолий Трубин (голкипер) и Георгий Судаков (хавбек).

В 28 августа команды провели очное противостояние в 1/8 финала клубного чемпионата мира – по итогам экстра-таймов Челси добыл победу со счетом 4:1.

Следующие соперники Челси и Бенфики в ЛЧ 2025/26:

  • Челси: Аякс, Карабах, Барселона, Аталанта, Пафос, Наполи
  • Бенфика: Ньюкасл, Байер, Аякс, Наполи, Ювентус, Реал

Челси – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Челси – Бенфика
Трансляция матча В эфире

События матча

18’
ГОЛ ! Автогол забил Ричард Риос (Бенфика).
Килиан Мбаппе обогнал Андрея Шевченко по голам в Лиге чемпионов
Пафос – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Челси – Бенфика. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Челси Бенфика Лига чемпионов Анатолий Трубин Георгий Судаков
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
ALM
Трубінг ледве "свояка" не пропустив
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
antt
Гра не 28 серпня була а на два місяці очевидно раніше
Ответить
0
antt
Ну вони то в складі, а дружбан по іншу сторону?
Ответить
0
Arera
Что за удар?? Жора соберись!
Ответить
0
Singularis
Обана! Гарначо выйдет по душу Трубина?
Ответить
0
Remark
Атлетіко Айнтрахт. Ставка: ТБ2, прогноз: ОЗ.
Буде Тоттенхем. Ставка: ТТХ ІТБ1, прогноз: ОЗ.
Галатасарай Лівер. Ставка: Галя ІТБ1.
Інтер Славія. Тут можлива сенсація, Славія скоріш за всього не програє.
Марсель ІТБ1.
Пафос ІТБ1 або ІТБ0,5.
Челсі Бєня. Тут тільки прогноз, матч не для ставок - це Бєня не програє.
Ответить
0
