Челси – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

30 сентября на Стэмфорд Бридж пройдет матч 2-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Челси встретится с Бенфикой. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Челси

Команда смогла многого добиться при Мареске. Его звали для того, чтобы он вернул новых подопечных в квартет лидеров английского футбола - и этого было достигнуто весной, хотя уже знали, что в Лигу чемпионов вернутся и с пятого места. Не смазали британцы и в Лиге конференций, наоборот, с посильной помощью Мудрика, до дисквалификации, в основном полурезервным составом, подтвердили статус фаворита там победой. Ну, а летом уже был неожиданный, но приятный сюрприз - прибавили и завоевание трофея клубного чемпионата мира.

Впрочем, проблемы все равно остаются, и не зря в Лиге чемпионов Палмер и компания начали с поражения в Мюнхене, когда Бавария воспользовалась ошибками соперника. Параллельно были осечки и в АПЛ, а в Кубке Лиги гранд пропустил от Линкольн Сити из Лиги 1. Впрочем, там все же оформили волевую победу после перерыва. Вот и сейчас нужен успех.

Бенфика

Клуб год играл под руководством Бруну Лаже. Тот начал уже по ходу прошлого сезона, и как минимум не провалился: победа в Кубке Лиги, выход в плей-офф Лиги чемпионов. Впрочем, в гонке за первое место в Примейре уступили Спортингу. И ему же уступили и в кубке. Вроде бы классно начинался новый сезон. Трубин не пропускал, а полевые игроки обеспечивали победы - в Суперкубке, Примейре, квалификации Лиги чемпионов.

Все испортил провал в начале сентября из-за ужасной обороны. Сначала привез Отаменди, и было упущено победу над Санта-Кларой. Потом с Карабахом после пары ассистов новичка, Судакова, вели 2:0 - и проиграли в Лиссабоне азербайджанцам. Возможно, тренеру бы дали шанс, но появилась возможность подписать Моуринью. Жозе начал с крупной победы с голом украинского хавбека. Но уже во втором матче очки теряли, хотя тот снова отметился забитым.

Статистика личных встреч

Пока что у клуба из Лондона стопроцентная статистика: выиграно все четыре поединка. Правда, летом на чемпионате мира было 1:1 после основного времени - но в экстра-тайме Трубину забили еще трижды.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в успешное возвращение Особенного в столицу Великобритании. Хозяева остаются сильнее и сумею снова выиграть (коэффициент - 1,6).