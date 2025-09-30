Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Челси
30.09.2025 22:00 - : -
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
30 сентября 2025, 01:56 |
189
0

Челси – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 30 сентября в 22:00 по Киеву

30 сентября 2025, 01:56 |
189
0
Челси – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Коллаж Sport.ua

30 сентября на Стэмфорд Бридж пройдет матч 2-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Челси встретится с Бенфикой. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Челси

Команда смогла многого добиться при Мареске. Его звали для того, чтобы он вернул новых подопечных в квартет лидеров английского футбола - и этого было достигнуто весной, хотя уже знали, что в Лигу чемпионов вернутся и с пятого места. Не смазали британцы и в Лиге конференций, наоборот, с посильной помощью Мудрика, до дисквалификации, в основном полурезервным составом, подтвердили статус фаворита там победой. Ну, а летом уже был неожиданный, но приятный сюрприз - прибавили и завоевание трофея клубного чемпионата мира.

Впрочем, проблемы все равно остаются, и не зря в Лиге чемпионов Палмер и компания начали с поражения в Мюнхене, когда Бавария воспользовалась ошибками соперника. Параллельно были осечки и в АПЛ, а в Кубке Лиги гранд пропустил от Линкольн Сити из Лиги 1. Впрочем, там все же оформили волевую победу после перерыва. Вот и сейчас нужен успех.

Бенфика

Клуб год играл под руководством Бруну Лаже. Тот начал уже по ходу прошлого сезона, и как минимум не провалился: победа в Кубке Лиги, выход в плей-офф Лиги чемпионов. Впрочем, в гонке за первое место в Примейре уступили Спортингу. И ему же уступили и в кубке. Вроде бы классно начинался новый сезон. Трубин не пропускал, а полевые игроки обеспечивали победы - в Суперкубке, Примейре, квалификации Лиги чемпионов.

Все испортил провал в начале сентября из-за ужасной обороны. Сначала привез Отаменди, и было упущено победу над Санта-Кларой. Потом с Карабахом после пары ассистов новичка, Судакова, вели 2:0 - и проиграли в Лиссабоне азербайджанцам. Возможно, тренеру бы дали шанс, но появилась возможность подписать Моуринью. Жозе начал с крупной победы с голом украинского хавбека. Но уже во втором матче очки теряли, хотя тот снова отметился забитым.

Статистика личных встреч

Пока что у клуба из Лондона стопроцентная статистика: выиграно все четыре поединка. Правда, летом на чемпионате мира было 1:1 после основного времени - но в экстра-тайме Трубину забили еще трижды.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в успешное возвращение Особенного в столицу Великобритании. Хозяева остаются сильнее и сумею снова выиграть (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Челси
30 сентября 2025 -
22:00
Бенфика
Победа Челси 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Порту отгрузил соперникам 4 мяча и оторвался от Бенфики со Спортингом
Прогнозы на 2-й тур Лиги чемпионов 2025/26
Лига чемпионов 2025/26: Челси – Бенфика. Прогноз и анонс на матч
Челси Бенфика Челси - Бенфика Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол Анатолий Трубин Георгий Судаков
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В ФИФА запланировали революционное изменение в правилах футбола
Футбол | 29 сентября 2025, 15:41 25
В ФИФА запланировали революционное изменение в правилах футбола
В ФИФА запланировали революционное изменение в правилах футбола

Будет запрещено добивать мяч после удара с пенальти

Кайрат – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 30 сентября 2025, 02:29 0
Кайрат – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Кайрат – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 30 сентября и начнется в 19:45 по Киеву

Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
Футбол | 29.09.2025, 09:49
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
Футбол | 29.09.2025, 07:08
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
ФОТО. Довбик выступил с предложением к легендарному форварду Ромы
Футбол | 29.09.2025, 20:19
ФОТО. Довбик выступил с предложением к легендарному форварду Ромы
ФОТО. Довбик выступил с предложением к легендарному форварду Ромы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
29.09.2025, 05:55 3
Футбол
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
28.09.2025, 03:59 2
Футбол
Склоним головы. Попадание в окоп танком убило двукратного чемпиона Украины
Склоним головы. Попадание в окоп танком убило двукратного чемпиона Украины
28.09.2025, 09:00 1
Война
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
28.09.2025, 00:03 8
Футбол
КРАСЮК: «Сказал Усику, что нужно было прекратить раньше
КРАСЮК: «Сказал Усику, что нужно было прекратить раньше
29.09.2025, 03:39 1
Бокс
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
28.09.2025, 08:47 1
Футбол
САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»
САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»
28.09.2025, 12:25 3
Футбол
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
29.09.2025, 07:28 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем