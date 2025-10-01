Челси – Бенфика – 1:0. Как пропустил и едва не привез Трубин. Видео гола
Смотрите видеообзор матча второго тура Лиги чемпионов 2025/26
30 сентября лондонский Челси и лиссабонская Бенфика провели матч второго тура Лиги чемпионов 2025/26.
Пенсионеры и орлы сыграли в столице Англии Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу пенсионеров.
Украинские футболисты португальского коллектива Анатолий Трубин (90 минут) и Георгий Судаков (77 минут) вышли на поле в стартовом составе.
Лига чемпионов 2025/26. 2-й тур, 30 сентября
Челси (Англия) – Бенфика (Португалия) – 1:0
Гол: Риос, 18 (автогол)
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0 Риос, 18 миг. (автогол)
События матча
