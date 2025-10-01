Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси – Бенфика – 1:0. Как пропустил и едва не привез Трубин. Видео гола
Лига Чемпионов
Челси
30.09.2025 22:00 – FT 1 : 0
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
01 октября 2025, 00:45 | Обновлено 01 октября 2025, 00:49
1052
0

Челси – Бенфика – 1:0. Как пропустил и едва не привез Трубин. Видео гола

Смотрите видеообзор матча второго тура Лиги чемпионов 2025/26

01 октября 2025, 00:45 | Обновлено 01 октября 2025, 00:49
1052
0
Челси – Бенфика – 1:0. Как пропустил и едва не привез Трубин. Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine

30 сентября лондонский Челси и лиссабонская Бенфика провели матч второго тура Лиги чемпионов 2025/26.

Пенсионеры и орлы сыграли в столице Англии Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу пенсионеров.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинские футболисты португальского коллектива Анатолий Трубин (90 минут) и Георгий Судаков (77 минут) вышли на поле в стартовом составе.

Лига чемпионов 2025/26. 2-й тур, 30 сентября

Челси (Англия) – Бенфика (Португалия) – 1:0

Гол: Риос, 18 (автогол)

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Риос, 18 миг. (автогол)

События матча

90’ +6
Жуан Педро (Челси) получает красную карточку.
18’
ГОЛ ! Автогол забил Ричард Риос (Бенфика).
По теме:
Атлетико – Айнтрахт – 5:1. 200-й Гризманна и паненка Альвареса. Видео голов
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Дубль Лаутаро. Интер забил три мяча Славии и легко взял три очка в ЛЧ
Челси Бенфика Челси - Бенфика Лига чемпионов видео голов и обзор Анатолий Трубин Георгий Судаков автогол Ришар Риос
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, почему Ярмоленко мало играет за Динамо в последних матчах
Футбол | 01 октября 2025, 00:20 0
Стало известно, почему Ярмоленко мало играет за Динамо в последних матчах
Стало известно, почему Ярмоленко мало играет за Динамо в последних матчах

Андрей Николаевич за последние три матча отыграл только 14 минут

Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»
Футбол | 30 сентября 2025, 01:11 6
Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»
Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»

Экс-игрок сборной Украины согласен с тем, что не реализовал себя

Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
Футбол | 30.09.2025, 07:12
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
Футбол | 30.09.2025, 17:35
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
Хет-трик Мбаппе и ассист Куртуа. Реал разбил Кайрат в ЛЧ, отгрузив 5 мячей
Футбол | 30.09.2025, 21:39
Хет-трик Мбаппе и ассист Куртуа. Реал разбил Кайрат в ЛЧ, отгрузив 5 мячей
Хет-трик Мбаппе и ассист Куртуа. Реал разбил Кайрат в ЛЧ, отгрузив 5 мячей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КРАСЮК: «Сказал Усику, что нужно было прекратить раньше
КРАСЮК: «Сказал Усику, что нужно было прекратить раньше
29.09.2025, 03:39 1
Бокс
Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул
Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул
29.09.2025, 15:19 5
Футбол
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
29.09.2025, 05:55 8
Футбол
ВИДЕО. Как выглядит заброшенный стадион Метеор в Днепре. Он не в оккупации
ВИДЕО. Как выглядит заброшенный стадион Метеор в Днепре. Он не в оккупации
29.09.2025, 14:07 6
Футбол
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
30.09.2025, 08:48 4
Футбол
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
29.09.2025, 09:17 11
Теннис
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
30.09.2025, 22:37
Футбол
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
29.09.2025, 09:49 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем