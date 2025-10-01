Стали известны оценки Судакова и Трубина за проигранный матч Бенфики в ЛЧ

Статистический портал WhoScored выставил оценки украинским игрокам Бенфики Анатолию Трубину и Георгию Судакову за матч второго тура Лиги чемпионов 2025/26 против лондонского Челси (0:1).

Трубин получил 6.4 балла, а Судаков – 6.5. Трубин провел весь поединок и пропустил один гол на 18-й минуте (автогол от Ришара Риоса), а Судаков отыграл 77 минут, после чего был заменен на Франьо Ивановича.

Лучшим игроком встречи по версии WhoScored стал хавбек пенсионеров Мойсес Кайседо (7.6). Лучший в составе Бенфики – Самуэль Даль (6.7).

Технические наблюдатели УЕФА отдали награду лучшему игроку матча левому фулбеку Челси Марку Кукурелье. WhoScored выставил испанскому защитнику оценку в 6.8 балла.

Оценки WhoSored за матч Челси – Бенфика (1:0)

ФОТО. Марк Кукурелья – лучший игрок матча Челси – Бенфика по версии УЕФА