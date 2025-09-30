Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Алькарас разобрал пятую ракетку мира и стал чемпионом пятисотника в Токио
ATP
30 сентября 2025, 13:49 | Обновлено 30 сентября 2025, 14:01
Алькарас разобрал пятую ракетку мира и стал чемпионом пятисотника в Токио

Карлос без особых проблем обыграл Тейлора Фритца в финале турнира ATP 500 в Японии

Алькарас разобрал пятую ракетку мира и стал чемпионом пятисотника в Токио
ATP. Карлос Алькарас

Лидер мирового рейтинга ATP Карлос Алькарас из Испании выиграл трофей хардового турнира ATP 500 в Токио, Япония.

В финале звездный испанец в двух сетах переиграл пятую ракетку мира и второго сеяного Тейлора Фритца из США за 1 час и 32 минуты.

ATP 500 Токио. Хард. Финал

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Тейлор Фритц (США) [2] – 6:4, 6:4

Алькарас и Фритц провели третью встречу на уровне Тура. Карлос одержал третью победу. Неделей ранее Карлос и Тейлор сыграли между собой на Кубке Лейвера и тогда викторию отпраздновал американец.

Алькарас в прошлом году выиграл трофей ATP 500 в Пекине и в этом году его не защищал. Однакого он компенсировал снятие очков за китайский пятисотник титулом в Токио.

Помимо Фритца, Карлос в Пекине также прошел Себастьяна Баэса, Зизу Берса, Брендона Накашиму и Каспера Рууда. Только Рууд сумел взять сет у испанца – все остальные проиграли Алькарасу в двух партиях.

В стартовом матче против Баэса Карлос подвернул лодыжку, но в итоге сумел не только выиграть тот поединок, но и даже турнир.

Алькарас добыл 67-ю победу в 2025 году, в частности 18-ю подряд на турнирах ATP. Карлос завоевал 24-й трофей в карьере и восьмой в сезоне.

Карлос Алькарас (теннисист) Тейлор Фритц ATP Токио
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
