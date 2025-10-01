Дубль Суареса не спас. Интер Майами с Месси пропустил пять от Чикаго

В ночь на 1 октября 2025 года в MLS состоялся матч между Интер Майами и Чикаго Файр на стадионе Chase Stadium в Форт-Лодердейле.

Гости из Чикаго одержали победу над командой Лионеля Месси со счетом 5:3, подарив болельщикам яркий матч-триллер.

Первый тайм завершился с преимуществом Чикаго (3:1).

Во втором тайме знаменитый форвард Луис Суарес оформил дубль и сравнял счет (3:3).

Однако этого оказалось недостаточно, гости забили дважды в последние 10 минут матча и одержали впечатляющую победу (5:3).

MLS. 1 октября 2025

02:30. Интер Майами – Чикаго Файр – 3:5

Голы: Авилес, 39, Луис Суарес, 57, 74 – Д’Авилла, 11, Дин, 32, Куаме, 43, Рейнольдс, 80, Гутьеррес, 83

