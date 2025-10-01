Интер Майами – Чикаго Файр – 3:5. Дубль Суареса, фиаско Месси. Видео голов

В ночь на 1 октября 2025 года в MLS на арене Chase Stadium в Форт-Лодердейле прошел зрелищный поединок между Интер Майами и Чикаго Файр.

Команда из Чикаго сумела обыграть клуб Лионеля Месси со счетом 5:3, превратив матч в настоящий футбольный триллер.

Уже к перерыву гости вели 3:1, но во второй половине встречи Луис Суарес оформил дубль и восстановил равновесие (3:3).

Тем не менее концовка осталась за «Чикаго Файр». За последние десять минут они дважды поразили ворота хозяев и одержали яркую победу (5:3).

MLS. 1 октября 2025

02:30. Интер Майами – Чикаго Файр – 3:5

Голы: Авилес, 39, Луис Суарес, 57, 74 – Д’Авилла, 11, Дин, 32, Куаме, 43, Рейнольдс, 80, Гутьеррес, 83

