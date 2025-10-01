Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер Майами – Чикаго Файр – 3:5. Дубль Суареса, фиаско Месси. Видео голов
МЛС США
Интер Майами
01.10.2025 02:30 – FT 3 : 5
Чикаго Файр
Major League Soccer
01 октября 2025, 14:59 | Обновлено 01 октября 2025, 16:08
347
0

Интер Майами – Чикаго Файр – 3:5. Дубль Суареса, фиаско Месси. Видео голов

Смотрите видеообзор матча MLS с участием звездных футболистов

01 октября 2025, 14:59 | Обновлено 01 октября 2025, 16:08
347
0
Интер Майами – Чикаго Файр – 3:5. Дубль Суареса, фиаско Месси. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 1 октября 2025 года в MLS на арене Chase Stadium в Форт-Лодердейле прошел зрелищный поединок между Интер Майами и Чикаго Файр.

Команда из Чикаго сумела обыграть клуб Лионеля Месси со счетом 5:3, превратив матч в настоящий футбольный триллер.

Уже к перерыву гости вели 3:1, но во второй половине встречи Луис Суарес оформил дубль и восстановил равновесие (3:3).

Тем не менее концовка осталась за «Чикаго Файр». За последние десять минут они дважды поразили ворота хозяев и одержали яркую победу (5:3).

MLS. 1 октября 2025

02:30. Интер Майами – Чикаго Файр – 3:5

Голы: Авилес, 39, Луис Суарес, 57, 74 – Д’Авилла, 11, Дин, 32, Куаме, 43, Рейнольдс, 80, Гутьеррес, 83

Видео голов и обзор матча

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Гутьеррес (Чикаго Файр), асcист Maren Haile-Selassie.
80’
ГОЛ ! Мяч забил Justin Reynolds (Чикаго Файр), асcист Маурисио Пинеда.
74’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Интер Майами), асcист Хорди Альба.
57’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Интер Майами), асcист Бальтасар Гальего.
43’
ГОЛ ! Мяч забил Роминиг Куаме (Чикаго Файр), асcист Maren Haile-Selassie.
40’
ГОЛ ! Мяч забил Томас Авилес (Интер Майами).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Jonathan Dean (Чикаго Файр), асcист Роминиг Куаме.
11’
ГОЛ ! Мяч забил Dje Davilla (Чикаго Файр), асcист Maren Haile-Selassie.
По теме:
Нойер вошел в пятерку лучших игроков по сыгранным матчам в ЛЧ
Дубль Суареса не спас. Интер Майами с Месси пропустил пять от Чикаго
Арне СЛОТ: «Это разочарование. Когда играешь в футбол, хочется победить»
Major League Soccer (MLS) Луис Суарес Лионель Месси Чикаго Файр видео голов и обзор Интер Майами Томас Авилес Жорди Альба
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
