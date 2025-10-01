Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
Молодёжный чемпионат мира U20
Панама U20
30.09.2025 23:00 – FT 1 : 1
УКРАИНА U20
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Сборная УКРАИНЫ
452
8

Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой

Юноши не смогли дожать соперников

8 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины U-20 провела второй поединок на чемпионате мира. Соперником нашей команды стала Панама. «Сине-желтые» стартовали на турнире с непростой победы над Южной Кореей, а панамцы уступили Парагваю, пропустив решающий гол в компенсированное время.

По сравнению с предыдущим матчем тренерский штаб сборной Украины сделал всего одно изменение в стартовом составе: вместо Шаха игру с первых минут начал Деркач. В стартовом составе Панамы, которой в этом противостоянии было критично важно набирать очки, наставник «канальерос» сделал два изменения. На поле у наших соперников вышел и Анель Райс, выступающий за одесский «Черноморец».

Матч начался с приятного эпизода для украинских болельщиков. Круг в штрафной Панамы уложил на газон Пищура, и арбитр указал на 11-тиметровую отметку. Сам Пищур подошел к «точке», но голкипера не переиграл. Впрочем, рефери после челенжа зафиксировал нарушение правил со стороны номинальных хозяев и принял решение перебить пенальти. Повторный шанс украинцы не упустили: Синчук открыл счет в поединке.

Забив быстрый гол, «сине-желтые» продолжили искать пути взятия ворот соперников. Панамцы действовали от обороны, выжидая моменты для проведения контрвыпадов. Ситуация складывалась явно не в пользу «канальерос», но они не спешили форсировать события и в основном сконцентрировались на разрушении атак украинцев. Обострить игру панамцы пытались длинными забросами на нашу половину поля.

И все же, одна из немногочисленных атак Панамы завершилась результативным ударом. Вальдер на правом фланге избавился от опеки Вернаттуса и сделал навес, который головой замкнул Эррера.

Украинцы активно начали вторую половину встречи. Но пройти компактные защитные редуты сборной Панамы было непросто. Не помогали и удары с дальней дистанции, которые либо блокировались соперниками, либо не несли угрозы воротам. Пытался разгонять атаки нашей команды Синчук, но его действия далеко не всегда обостряли игру.

Панамцы по-прежнему атаковали редко и демонстрировали свое согласие с ничейным результатом, который финальный свисток и зафиксировал. Неприятный для нас эпизод произошел в конце поединка: желтую карточку получил Синчук, и теперь он не сможет помочь своим партнерам в заключительном поединке группового этапа. В будущий вторник сборная Украины U-20 встретится с Парагваем.

Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпионат мира U-20. Группа B.

Панама U20 – Украина U20 – 1:1

Голы: Еррера, 36 – Синчук, 6 (пенальти)

Предупреждения: Дж. Эрбер, 45+3 – Киричок, 32; Вернаттус, 52; Синчук, 90+3

Панама U20: Бурхесс, Холл, Джонс, Круг, Эрбер Е., Райс, Арройо, Вальдер (Москера, 68), Эрбер Дж. (Гомес Е., 86), Волтерс (Гомес Р., 86), Еррера.

Украина U20: Крапивцов, Вернаттус (Дигтяр, 60), Киричок, Мельниченко, Гусев, Будко (Ващенко, 60), Кревсун, Караман (Шевченко, 87), Деркач (Шах, 46), Пищур (Пономаренко, 80), Синчук.

Арбитр: Кевин Ортега (Перу)

Стадион «Estadio Elías Figueroa Brander» (Вальпараисо, Чили)

ПАНАМА U20 – УКРАИНА U20. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Панама U-20 – Украина U-20 – 1:1. Как забил Синчук. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Как игроки сборной Украины U-20 гимн перед матчем с Панамой пели
ВИДЕО. Быстрый гол Украины U-20. Синчук забил пенальти на старте матча
сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 сборная Панамы по футболу U-20 Панама - Украина отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Nikos
Це найгірша збірна в історії з усіх які брали участь на WU-20 за всю історію незалежної України, просто зліплена вибачте з лайна і палок. Бугая який виходить на 80хв без проблем догонить і обходить гравець що бігає 80 хв!!!! Їх винесе вперед ногами перша більш менш нормальна команда.
Ответить
+1
Iigor6583
Як і передбачалось, недолуге, кривоноге, тихохідне недорозуміння на ходулях,  напівзігнутих, на чолі з фізручилою. І що в збірній робить нащадок президента УАФ???Повний баласт. Всюди мажори, тому збірні як ребровська так і ця повне дно донне.
Ответить
0
Перший Серед Рівних
Ні добре ні погано. В принципі думаю наші уже в плей-офф, але краще місце в групі займати повище звичайно. 
Ответить
0
MaximusOne
По матчу:
1. Дуже погано те що Синчук получив карту і пропустить наступний матч, так як це єдиний гравець цієї збірної який може щось створити індивідуально.
2. Крістіан Шевченко буде мати колись розказувати своїм американським внукам, як вийшов на поле за Україну на ЧС ю20.
Ответить
0
Парень Пумы
Непафосная ничья ☝️
Ответить
0
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Как жаль, не взяли верх😢
Мы над сборною Панамы...🇵🇦1-1🇺🇦
Теперь удачи на четверг:
Для Шахтёра и Динамо!🟠⚫🇪🇺⚪🔵
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Markus Bob
Сначала думал, что дно. А потом увидел в составе Панамы игрока Черноморца и пропустило🤣
Ответить
0
