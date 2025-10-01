Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой

Сборная Украины U-20 провела второй поединок на чемпионате мира. Соперником нашей команды стала Панама. «Сине-желтые» стартовали на турнире с непростой победы над Южной Кореей, а панамцы уступили Парагваю, пропустив решающий гол в компенсированное время.

По сравнению с предыдущим матчем тренерский штаб сборной Украины сделал всего одно изменение в стартовом составе: вместо Шаха игру с первых минут начал Деркач. В стартовом составе Панамы, которой в этом противостоянии было критично важно набирать очки, наставник «канальерос» сделал два изменения. На поле у наших соперников вышел и Анель Райс, выступающий за одесский «Черноморец».

Матч начался с приятного эпизода для украинских болельщиков. Круг в штрафной Панамы уложил на газон Пищура, и арбитр указал на 11-тиметровую отметку. Сам Пищур подошел к «точке», но голкипера не переиграл. Впрочем, рефери после челенжа зафиксировал нарушение правил со стороны номинальных хозяев и принял решение перебить пенальти. Повторный шанс украинцы не упустили: Синчук открыл счет в поединке.

Забив быстрый гол, «сине-желтые» продолжили искать пути взятия ворот соперников. Панамцы действовали от обороны, выжидая моменты для проведения контрвыпадов. Ситуация складывалась явно не в пользу «канальерос», но они не спешили форсировать события и в основном сконцентрировались на разрушении атак украинцев. Обострить игру панамцы пытались длинными забросами на нашу половину поля.

И все же, одна из немногочисленных атак Панамы завершилась результативным ударом. Вальдер на правом фланге избавился от опеки Вернаттуса и сделал навес, который головой замкнул Эррера.

Украинцы активно начали вторую половину встречи. Но пройти компактные защитные редуты сборной Панамы было непросто. Не помогали и удары с дальней дистанции, которые либо блокировались соперниками, либо не несли угрозы воротам. Пытался разгонять атаки нашей команды Синчук, но его действия далеко не всегда обостряли игру.

Панамцы по-прежнему атаковали редко и демонстрировали свое согласие с ничейным результатом, который финальный свисток и зафиксировал. Неприятный для нас эпизод произошел в конце поединка: желтую карточку получил Синчук, и теперь он не сможет помочь своим партнерам в заключительном поединке группового этапа. В будущий вторник сборная Украины U-20 встретится с Парагваем.

Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпионат мира U-20. Группа B.

Панама U20 – Украина U20 – 1:1

Голы: Еррера, 36 – Синчук, 6 (пенальти)

Предупреждения: Дж. Эрбер, 45+3 – Киричок, 32; Вернаттус, 52; Синчук, 90+3

Панама U20: Бурхесс, Холл, Джонс, Круг, Эрбер Е., Райс, Арройо, Вальдер (Москера, 68), Эрбер Дж. (Гомес Е., 86), Волтерс (Гомес Р., 86), Еррера.

Украина U20: Крапивцов, Вернаттус (Дигтяр, 60), Киричок, Мельниченко, Гусев, Будко (Ващенко, 60), Кревсун, Караман (Шевченко, 87), Деркач (Шах, 46), Пищур (Пономаренко, 80), Синчук.

Арбитр: Кевин Ортега (Перу)

Стадион «Estadio Elías Figueroa Brander» (Вальпараисо, Чили)

ПАНАМА U20 – УКРАИНА U20. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА