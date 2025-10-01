Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Панама U-20 – Украина U-20 – 1:1. Как забил Синчук. Видео голов и обзор
Молодёжный чемпионат мира U20
Панама U20
30.09.2025 23:00 – FT 1 : 1
УКРАИНА U20
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
01 октября 2025, 01:00 | Обновлено 01 октября 2025, 01:06
728
1

Панама U-20 – Украина U-20 – 1:1. Как забил Синчук. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура чемпионата мира U-20 в Чили

01 октября 2025, 01:00 | Обновлено 01 октября 2025, 01:06
728
1 Comments
Панама U-20 – Украина U-20 – 1:1. Как забил Синчук. Видео голов и обзор
УАФ

Сборная Украины U-20 продолжает выступление на молодежном чемпионате мира 2025 в Чили.

30 сентября в 23:00 в Вальпараисо в матче 2-го тура вничью сыграли сборные Панамы U-20 и Украины U-20 (1:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Геннадий Синчук на старте матча открыл счет с пенальти, однако соперники вскоре уравняли ситуацию.

Ранее в 1-м туре украинская команда обыграла Южную Корею (2:1), а сборная Парагвая вырвала победу у сборной Панамы (3:2).

Сборная Украины имеет 4 очка после 2 туров и отличные шансы на выход в плей-офф. Положение в группе: Украина (4), Парагвай (3), Панама (1), Южная Корея (0).

🏆 Чемпионат мира 2025 U-20

2-й тур, 30 сентября 2025

Панама U-20 – Украина U-20 – 1:1

Гол: Эррера, 36 – Синчук, 6 (пен)

Видео голов и обзор матча

Видеообзор матча ожидается

Фотогалерея

По теме:
Атлетико – Айнтрахт – 5:1. 200-й Гризманна и паненка Альвареса. Видео голов
Галатасарай переиграл Ливерпуль в Лиге чемпионов. Осимхен забил с пенальти
Снова забили пять. Атлетико уничтожил Айнтрахт Франкфурт в Лиге чемпионов
Дмитрий Михайленко пенальти сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 видео голов и обзор сборная Панамы по футболу U-20 Геннадий Синчук Панама - Украина
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
Футбол | 30 сентября 2025, 08:48 4
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал

Сергей Кривцов вспомнил момент на тренировке «Интер Майами»

Хет-трик Мбаппе и ассист Куртуа. Реал разбил Кайрат в ЛЧ, отгрузив 5 мячей
Футбол | 30 сентября 2025, 21:39 8
Хет-трик Мбаппе и ассист Куртуа. Реал разбил Кайрат в ЛЧ, отгрузив 5 мячей
Хет-трик Мбаппе и ассист Куртуа. Реал разбил Кайрат в ЛЧ, отгрузив 5 мячей

Мадридская команда уверенно переиграла казахстанцев во втором туре Лиги чемпионов

Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
Футбол | 30.09.2025, 22:37
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
Челси – Бенфика – 1:0. Как пропустил и едва не привез Трубин. Видео гола
Футбол | 01.10.2025, 00:05
Челси – Бенфика – 1:0. Как пропустил и едва не привез Трубин. Видео гола
Челси – Бенфика – 1:0. Как пропустил и едва не привез Трубин. Видео гола
В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
Футбол | 30.09.2025, 14:27
В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Nikos
Ну ви дивні, він просто реалізував пенальті, і жодного гольового моменту за гру!!! Жодного.
Ответить
0
Популярные новости
Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу
Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу
29.09.2025, 22:04 4
Футзал
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
30.09.2025, 00:01 10
Бокс
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
30.09.2025, 17:35 11
Футбол
Боксер, который побил Усика, выбрал сильнейшего в бою Али – Майк Тайсон
Боксер, который побил Усика, выбрал сильнейшего в бою Али – Майк Тайсон
29.09.2025, 01:55 5
Бокс
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
30.09.2025, 13:22 41
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
29.09.2025, 06:23 29
Футбол
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
29.09.2025, 08:18 8
Футбол
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала супертурнира в Пекине
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала супертурнира в Пекине
29.09.2025, 17:15 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем