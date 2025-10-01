Панама U20

Панама U-20 – Украина U-20 – 1:1. Как забил Синчук. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 2-го тура чемпионата мира U-20 в Чили
Сборная Украины U-20 продолжает выступление на молодежном чемпионате мира 2025 в Чили.
30 сентября в 23:00 в Вальпараисо в матче 2-го тура вничью сыграли сборные Панамы U-20 и Украины U-20 (1:1).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Геннадий Синчук на старте матча открыл счет с пенальти, однако соперники вскоре уравняли ситуацию.
Ранее в 1-м туре украинская команда обыграла Южную Корею (2:1), а сборная Парагвая вырвала победу у сборной Панамы (3:2).
Сборная Украины имеет 4 очка после 2 туров и отличные шансы на выход в плей-офф. Положение в группе: Украина (4), Парагвай (3), Панама (1), Южная Корея (0).
🏆 Чемпионат мира 2025 U-20
2-й тур, 30 сентября 2025
Панама U-20 – Украина U-20 – 1:1
Гол: Эррера, 36 – Синчук, 6 (пен)
Видео голов и обзор матча
Видеообзор матча ожидается
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сергей Кривцов вспомнил момент на тренировке «Интер Майами»
Мадридская команда уверенно переиграла казахстанцев во втором туре Лиги чемпионов