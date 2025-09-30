Панама U20

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Молодежные турниры
Панама U-20 – Украина U-20. Прогноз и анонс на матч юношеского ЧМ

Еще одна победа может существенно упростить нашу задачу

Панама U-20 – Украина U-20. Прогноз и анонс на матч юношеского ЧМ
Коллаж Sport.ua

Во вторник, 30 сентября, в Вальпараисо на стадионе «Элиас Фигероа Брандер» состоится матч второго тура юношеского чемпионата мира по футболу в категории U-20, в котором сыграют Панама и Украина. Стартовый свисток рефери Кевина Ортеги из Перу прозвучит в 23:00 по киевскому времени.

Панама U-20


Когда говорят о футболе Северной Америки и тенденциях в его развитии, то, зачастую, называются три главных игрока этого региона – США, Канада и Мексика, триумвират которых следующим летом должен показать всему миру, как делать шоу из чемпионата мира уже для «взрослых» сборных. В то же самое время, про такую страну, как Панама, во время этих самых дискуссий вовсе забывают. А зря.

Как минимум, юноши в категории U-20 добрались до полуфинала чемпионата КОНКАКАФ в его последнем на данный момент розыгрыше, где уступили США (1:2). Чуть более года назад состоялся этот поединок. А еще за два года до этого был неудачный опыт панамцев против Гондураса в четвертьфинале (1:2), тогда как максимальное их достижение в этом турнире – финал-2015 против Мексики и поражение в серии пенальти.

А еще Панама достаточно часто в XXI веке принимает участие в чемпионатах мира. Чаще нашего – так точно. Но Украина успешнее. Максимум, чего достигал наш предстоящий соперник – 1/8 финала в 2019 году. И выбила Панаму из турнира тогда… как раз-таки наша сборная (4:1). Приятные воспоминания, которые было бы неплохо освежить спустя шесть лет на первом с того времени мундиале для обеих стран. Интересный у нас график – сначала был соперник по финалу победного турнира, теперь – по 1/8 финала. Так и до реванша против Парагвая за 2001 год дойдем.

Возвращаясь к современным реалиям, наши соперники будут биться за победу до конца. У них просто нет иного выхода из-за поражения в первом туре от Парагвая (2:3). Причем команда Джорджа Дели Вальдеса тогда быстро открыла счет, но пропустила по голу до и после перерыва, затем отыгралась, однако последнее слово в компенсированное время было не за ней.

И ведь есть в составе Панамы игрок, который может немного рассказать об украинском футболе – опорник «Черноморца» Анель Райс сыграл несколько минут в первой встрече. А еще внимание приковывает к себе фамилия нападающего Карло Кураньи – сына того самого Кураньи, который был в свое время бомбардиром «Штутгарта» и «Шальке», а нынче нашел себя в агентском бизнесе.

Украина U-20


От нашей сборной по итогам этого турнира хотелось бы увидеть если не повторения феноменального успеха той самой команды Александра Петракова, так хотя бы высоких результатов. С группой, в которой оказалась Украина, выход в 1/8 финала видится задачей-минимум, так как регламент с двумя прямыми путевками и рейтингом лучших третьих мест, где лишь две из шести команд останутся ни с чем, этому лишь способствует.

И первый шаг «сине-желтые» во главе с Дмитрием Михайленко сделали несколько дней назад, когда обыграли Южную Корею со счетом 2:1. Могли бы обойтись и без нервов, но один гол все-таки пропустили. Как и в том самом финале-2019. Теперь же предстоит отсечь одного из конкурентов от первых двух строчек, в случае нашей победы. А там уже можно даже планировать дальнейшую турнирную сетку. Соперником может быть третья команда из групп A, C, D или же второй коллектив квартета F, чего в целом хотелось бы избежать, так как из компании Норвегии, Колумбии, Нигерии и Саудовской Аравии сложно выбрать «удобного» оппонента. Вариант с третьим местом отбрасываем сразу как смертельный.

В итоге, тренерский штаб Михайленко стоит перед выбором, проводить ротацию во второй игре, или же отложить это дело до последнего матча против Парагвая. При этом так сразу и не скажешь, что наша сборная обеспечена мощным кадровым потенциалом. Не все клубы УПЛ согласились отпустить своих футболистов в Чили, поэтому тот стартовый состав, который Украина выставила в первой игре, выглядит безальтернативным костяком. Вот только Синчук и Ващенко уже на карточках, что может сыграть свою роль в дальнейшем по ходу турнира.

История встреч


Футбольные пути Панамы U-20 и Украины U-20 ранее пересекались 2 раза в рамках чемпионатов мира-2005 и 2019. Наблюдается доминирование по количеству побед со стороны «сине-желтых» – 2 успешных матча. Разница голов – 7:2. Команды последний раз играли между собой в июне 2019 года, когда на стадионе «Городской» в польском городе Тыхы голы Даниила Сикана (дубль), Дениса Попова та Сергея Булецы против мяча Эрнесто Уокера принесли победу Украине в 1/8 финала легендарного для нас мундиаля (4:1).

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 33-летний Кевин Паоло Ортега Пиментель из Перу, который на своем счету имеет 1 матч на Копа Америка, 3 игры на Олимпийских играх, 23 встречи на Копа Либертадорес, 27 дуэлей на Копа Судамерикана и даже 5 поединков в саудовской Про-Лиге. Боковыми рефери станут Майкл Оруэ и Хесус Санчес, а резервным арбитром отработает Омар Абдукадир Артан из Сомали. На матче будет отсутстствовать система VAR. У Ортеги нет опыта проведения матчей с участием представителей Панамы или Украины.

Ориентировочные составы


Панама U-20: Берджесс – Холл, Диас, Арройо, Э. Эрбер – Джонс, Круг – Уолтерс, Дж. Эрбер, Москера – Эррера.

Украина U-20: Крапивцов – Вернаттус, Киричок, Мельниченко, Гусев – Шах, Кревсун, Будко, Синчук – Пищур, Караман.

Победа Украины 1.55
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
