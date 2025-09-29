Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Панама U20 – Украина U20. Текстовая трансляция матча
Молодёжный чемпионат мира U20
Панама U20
30.09.2025 23:00 - : -
УКРАИНА U20
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
29 сентября 2025, 21:01 | Обновлено 29 сентября 2025, 21:41
186
0

Панама U20 – Украина U20. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матча чемпионата мира U-20

29 сентября 2025, 21:01 | Обновлено 29 сентября 2025, 21:41
186
0
Панама U20 – Украина U20. Текстовая трансляция матча
УАФ

Во вторник, 30 сентября, сборная Украины U-20 сыграет свой второй матчу на чемпионате мира. Соперником нашей команды станет сборная Панамы. Матч пройдет в Вальпараисо (Чили) на стадионе «Estadio Elías Figueroa Brander», игра начнется в 23:00 по киевскому времени.

Сборная Украины удачно стартовала на чемпионате мира. В первом туре наша команда не без проблем обыграла сборную Кореи (2:1). После удачного начала матча игрокам пришлось удерживать счёт до последней минуты. Вторым испытанием будет сборная Панамы, которая в первом туре при равной игре упустила ничью на последних минутах против Парагвая, проиграв 2:3. С этой командой наша сборная U20 уже встречалась на победном чемпионате мира 2019 года. Тогда в 1/8 финала украинцы уверенно обыграли соперника со счётом 4:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Панама U-20 – Украина U-20, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Панама U20
30 сентября 2025 -
23:00
УКРАИНА U20
Победа Украины 1.55 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ВИДЕО. Дзамбротта, Свитолина и другие поздравили Шевченко с днем ​​рождения
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Испании, ничья Бразилии, Аргентина взяла три очка
ФОТО. Яркие эмоции! Как сборная Украины U-20 выиграла стартовым матч на ЧМ
сборная Украины по футболу U-20 сборная Панамы по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 текстовая трансляция
Кирилл Соловей
Кирилл Соловей Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
Футбол | 29 сентября 2025, 09:49 2
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча

Родри может стать игроком испанского гранда

Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Футбол | 29 сентября 2025, 05:55 3
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере

Аргентинец хочет завершить футбольную карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз»

Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
Теннис | 29.09.2025, 09:17
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
Турнирная таблица УПЛ. Полесье поднялось на 6-е место: два очка от топ-3
Футбол | 29.09.2025, 20:57
Турнирная таблица УПЛ. Полесье поднялось на 6-е место: два очка от топ-3
Турнирная таблица УПЛ. Полесье поднялось на 6-е место: два очка от топ-3
ВИДЕО. Как выглядит заброшенный стадион Метеор в Днепре. Он не в оккупации
Футбол | 29.09.2025, 14:07
ВИДЕО. Как выглядит заброшенный стадион Метеор в Днепре. Он не в оккупации
ВИДЕО. Как выглядит заброшенный стадион Метеор в Днепре. Он не в оккупации
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
29.09.2025, 07:28 1
Бокс
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
27.09.2025, 19:59 222
Футбол
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
28.09.2025, 16:19 19
Футбол
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
28.09.2025, 00:58 17
Футбол
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
27.09.2025, 20:00 3
Футбол
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
28.09.2025, 03:59 2
Футбол
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
28.09.2025, 08:47 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем