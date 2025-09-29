Панама U20

Во вторник, 30 сентября, сборная Украины U-20 сыграет свой второй матчу на чемпионате мира. Соперником нашей команды станет сборная Панамы. Матч пройдет в Вальпараисо (Чили) на стадионе «Estadio Elías Figueroa Brander», игра начнется в 23:00 по киевскому времени.

Сборная Украины удачно стартовала на чемпионате мира. В первом туре наша команда не без проблем обыграла сборную Кореи (2:1). После удачного начала матча игрокам пришлось удерживать счёт до последней минуты. Вторым испытанием будет сборная Панамы, которая в первом туре при равной игре упустила ничью на последних минутах против Парагвая, проиграв 2:3. С этой командой наша сборная U20 уже встречалась на победном чемпионате мира 2019 года. Тогда в 1/8 финала украинцы уверенно обыграли соперника со счётом 4:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Панама U-20 – Украина U-20, за которой можно следить в украинской версии сайта.