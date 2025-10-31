Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины

В мадридский «Реал» вскоре может перейти украинский футболист.

По информации E-noticies, украинский вратарь юношеской сборной Украины Владислав Крапивцов, выступающий за «Жирону», попал в поле зрения мадридского «Реала».

Скауты «бланкос» видят в нем большие перспективы, и клуб уже планирует трансфер украинского голкипера следующим летом.

В этом сезоне Крапивцов провел на клубном уровне за «Жирону» восемь матчей и пропустил восемь голов. Ранее Крапивцов рассказал, что мог недавно перейти в один из грандов АПЛ.