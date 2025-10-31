Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Испания
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины

В поле зрения «бланкос» попал Владислав Крапивцов

Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Крапивцов

В мадридский «Реал» вскоре может перейти украинский футболист.

По информации E-noticies, украинский вратарь юношеской сборной Украины Владислав Крапивцов, выступающий за «Жирону», попал в поле зрения мадридского «Реала».

Скауты «бланкос» видят в нем большие перспективы, и клуб уже планирует трансфер украинского голкипера следующим летом.

В этом сезоне Крапивцов провел на клубном уровне за «Жирону» восемь матчей и пропустил восемь голов. Ранее Крапивцов рассказал, что мог недавно перейти в один из грандов АПЛ.

По теме:
Хетафе – Жирона. Цыганков и Ванат в старте. Смотреть онлайн LIVE
Хетафе – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФОТО Футболист Барселоны вернулся на родину посреди тренировочной недели
трансферы Жирона сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 трансферы Ла Лиги Владислав Крапивцов Реал Мадрид
Дмитрий Олийченко Источник: E-Notícies
dimando560
Говно вкид, розрахований на клікбейт.
Це вже котрий по рахунку воротар якого "збирається підписати Реал".
Ответить
0
MaximusOne
😂👍
Ответить
0
GloryUkraine
В Луніні теж вони бачили великий потенціал. 
Ответить
0
Bahus
Стоп ,місяць назад переходив в Барселону
Ответить
0
