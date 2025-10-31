Испания31 октября 2025, 22:02 |
2498
4
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
В поле зрения «бланкос» попал Владислав Крапивцов
31 октября 2025, 22:02 |
2498
В мадридский «Реал» вскоре может перейти украинский футболист.
По информации E-noticies, украинский вратарь юношеской сборной Украины Владислав Крапивцов, выступающий за «Жирону», попал в поле зрения мадридского «Реала».
Скауты «бланкос» видят в нем большие перспективы, и клуб уже планирует трансфер украинского голкипера следующим летом.
В этом сезоне Крапивцов провел на клубном уровне за «Жирону» восемь матчей и пропустил восемь голов. Ранее Крапивцов рассказал, что мог недавно перейти в один из грандов АПЛ.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 31 октября 2025, 22:27 0
Увлекательная история Альфи Уайтмена...
Бокс | 31 октября 2025, 03:55 5
Уоррен рассказал о ситуации
Футбол | 31.10.2025, 19:44
Футбол | 31.10.2025, 20:32
Футбол | 31.10.2025, 08:09
Популярные новости
31.10.2025, 09:12 43
31.10.2025, 08:34 4
30.10.2025, 00:21 1
31.10.2025, 13:01 55
30.10.2025, 21:03 18
29.10.2025, 21:23 13
31.10.2025, 06:23 42
Це вже котрий по рахунку воротар якого "збирається підписати Реал".