Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Челси и Арсенал хотели купить вратаря из Украины. Он выбрал другой путь
Англия
Владислав Крапивцов мог оказаться в АПЛ

УАФ. Владислав Крапивцов

Украинский вратарь Владислав Крапивцов мог недавно перейти в один из грандов АПЛ.

«Мог оказаться в «Арсенале» или «Челси», но в последний момент возникли проблемы с документами. Это нюансы регламента АПЛ. «Челси» не смогли получить еще одно дополнительное место в заявке для меня. Агент позвонил и сказал, как есть.

Конечно, сначала колебался, что и как дальше делать, но сказал Вадиму Шаблию, что я ему полностью доверяю и я спокоен. И так я пришел в «Жирону». Если бы не мой агент, то я бы не был сейчас здесь, где я есть. Поэтому это большая работа от него, за что я ему очень благодарен, – сказал Крапивцов.

Ранее украинский голкипер Жироны Владислав Крапивцов рассказал об атмосфере в коллективе испанской «Жироны».

По теме:
ВИДЕО. Девушка Ваната засняла его гол с трибун. Его вдохновение
Слот объяснил свои решения и неудачный результат в матче с Челси
Травма во время игры: защитник Ливерпуля не доиграл матч с Челси
Владислав Крапивцов трансферы АПЛ трансферы Челси Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Жирона
Дмитрий Олейник Источник: Трибуна
