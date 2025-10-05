Челси и Арсенал хотели купить вратаря из Украины. Он выбрал другой путь

Украинский вратарь Владислав Крапивцов мог недавно перейти в один из грандов АПЛ.

«Мог оказаться в «Арсенале» или «Челси», но в последний момент возникли проблемы с документами. Это нюансы регламента АПЛ. «Челси» не смогли получить еще одно дополнительное место в заявке для меня. Агент позвонил и сказал, как есть.

Конечно, сначала колебался, что и как дальше делать, но сказал Вадиму Шаблию, что я ему полностью доверяю и я спокоен. И так я пришел в «Жирону». Если бы не мой агент, то я бы не был сейчас здесь, где я есть. Поэтому это большая работа от него, за что я ему очень благодарен, – сказал Крапивцов.

Ранее украинский голкипер Жироны Владислав Крапивцов рассказал об атмосфере в коллективе испанской «Жироны».