Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинский легионер: «В Испании нет такого, как может быть в Украине»
Испания
03 октября 2025, 16:31 |
727
Владислав Крапивцов рассказал об атмосфере в коллективе испанской Жироны

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Крапивцов

Украинский голкипер Жироны Владислав Крапивцов рассказал об атмосфере в коллективе испанской Жироны. Футболист признался, что она отличается от обыденности в Украине.

– Из ваших слов создается впечатление, что у вас хорошие отношения с основным вратарем команды?

– Конечно. Со всеми вратарями очень такая теплая и приятная связь. Мы друг другу помогаем. Нет такого, что кто-то кого топит, как у нас может быть в Украине. Или кто-то за спиной делает не очень красивые вещи. Здесь такого нет. Конечно, конкуренция чувствуется, но ты должен оставаться человеком прежде всего.

Пауло очень опытный вратарь и он через это тоже проходил одно время. Он очень помог мне, потому что знает такие эмоции.

– А как вы общаетесь? Как у вас обстоят дела с испанским языком?

– Я учу испанский понемногу. Мне нравится речь, но когда они быстро общаются, еще трудно понять. В тренировочном процессе уже более-менее все понимаю – как контекст, так и фразы и слова.

Мне еще тяжело разговаривать на испанском языке. Я больше понимаю, чем могу общаться. Вот на тренировках я уже даже иногда думаю на испанском. Сейчас пришел к нам голкипер Ливакович. Он тоже не общается на испанском, а знает английский язык.

Наш основной тренер вратарей не говорит по-английски, а его помощник общается. Я чувствую, что и как он говорит. То есть гораздо легче сейчас понять испанский. Но с Гассанигой и другими ребятами в команде разговариваю по-английски. Могу пару слов сказать на испанском. Пока так смешано все проходит, – сказал Крапивцов.

В сезоне 2025/26 20-летний украинский вратарь провел 2 матча за первую команду «Жироны». В настоящее время футболист находится в расположении юниорской сборной Украины на ЧМ-2025.

По теме:
Травмированный Цыганков поехал в сборную Украины. Мичел высказался
Лидер сборной Украины U-20: «Мы хотим выиграть чемпионат мира»
Виталий РУДЕНКО: «В игре с Парагваем от сборной Украины жду реванша»
Жирона Владислав Крапивцов Доминик Ливакович Пауло Гассанига
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
