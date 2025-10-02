Жирона отправила в Динамо несколько предложений о трансфере украинца

Генеральный директор киевского «Динамо» Дмитрий Бриф рассказал о том, как происходил трансфер форварда сборной Украины Владислава Ваната в испанскую «Жирону». Оказалось, что каталонский клуб отправлял несколько предложений и пытался снизить сумму сделки:

– Как принимаются решения о приобретении игроков и кто ведет переговоры?

– Если футболист интересен главному тренеру и тренерскому штабу, они поддерживают эту кандидатуру, то, безусловно, окончательное решение принимает президент клуба.

Что касается переговоров, то, как правило, их веду я, мой заместитель Анатолий Волк, если это касается международных трансферов, а в украинских трансферах больше привлечен Сергей Мохник. При необходимости президент клуба тоже включается прямо в эти переговоры. У него безумный опыт в переговорах и он у них очень успешен.

– Так может расскажете немного больше деталей о трансфере Владислава Ваната в «Жирону»?

– На самом деле каждый переход тяжелый. Практически никогда не бывает простых переговоров. Этот трансфер тоже не был очень простым. Мы получали от «Жироны» разные предложения по формированию общей суммы трансферной компенсации с разными вариантами условных платежей от перепродажи.

Было много вариантов. Испанцы хотели снизить сумму трансферной компенсации за счет этих комбинаций от возможной перепродажи и так далее. Тем не менее, мы сфокусировались на конкретной сумме и согласовали ее.

Нам удалось найти тот компромисс, который устроил «Динамо», «Жирону» и Ваната. Да, было много телефонных звонков, обсуждений, имейлов. Факс сейчас не используют, кстати, – сообщил Бриф.

В нынешнем сезоне Ванат провел четыре игры в чемпионате Испании, в которых отличился одним забитым голом. 23-летний футболист подписал контракт с «Жироной» до июня 2030 года.