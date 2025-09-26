Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Потерянный шанс Ваната. Жирона и Эспаньол не сумели определить победителя

На 52-й минуте встречи форвард сборной Украины упустил возможность забить гол

Потерянный шанс Ваната. Жирона и Эспаньол не сумели определить победителя
Getty Images/Global Images Ukraine.

26 сентября в матче седьмого тура испанской Ла Лиги сошлись «Жирона» и «Эспаньол». Команды не сумели определить победителя, встреча завершилась со счетом 0:0.

В течении всей встречи обе команды обменивались опасными атаками, однако надежная игра голкиперов не позволяла отправить мяч в ворота и открыть счет. Подопечные Мичела чаще владели мячом, однако «Эспаньол» нанес больше ударов и был точнее в большинстве эпизодов.

Украинский форвард хозяев Владислав Ванат, который вышел в стартовом составе, провел на поле 78 минут, однако не сумел отличиться результативным действием. Вместо украинского форварда на поле появился уругваец Стуани.

Стоит отметить, что украинец имел отличный шанс, чтобы открыть счет, однако ему не удалось переиграть вратаря «Эспаньола» Дмитровича. Этот поединок стал четвертым для 23-летнего футболиста в Испании после перехода в Ла Лигу.

«Жирона» набрала три балла и сумела подняться на одну позицию – теперь команда занимает 19-е место в турнирной таблице. «Эспаньол» разместился на четвертой позиции, в активе клуба 12 очков.

В следующем туре подопечные Мичела сыграют против «Валенсии» на домашнем стадионе. Поединок восьмого тура состоится 4 октября в 17:15 по киевскому времени.

Испанская Ла Лига, 7-й тур. 26 сентября

Жирона Эспаньол 0:0

Фотогалерея:

чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Эспаньол Жирона - Эспаньол Владислав Ванат
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Комментарии 1
Популярные
