Жирона – Эспаньол – 0:0. Как сыграл Ванат? Видеообзор матча

Команды не сумели определить победителя, украинский форвард провел на поле 78 минут

В пятницу, 26 сентября, «Жирона» и «Эспаньол» встретились на стадионе «Монтиливи» в матче седьмого тура чемпионата Испании.

Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени. С первых минут в составе хозяев на поле вышел форвард сборной Украины Владислав Ванат. Его одноклубники Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов в заявку «Жироны» не попали.

По итогам 90 минут упорной борьбы команды так и не сумели открыть счет – поединок завершился нулевой ничьей. Ванат провел на поле 78 минут имел отличный шанс огорчить «Эспаньол», однако не сумел переиграть Дмитровича.

Подопечные Мичела неудачно стартовали в новом сезоне и набрали всего три очка за семь туров, занимая 19-е место в турнирной таблице. «Эспаньол» разместился на четвертой позиции, в активе команды – 12 пунктов.

Испанская Ла Лига, 7-й тур. 26 сентября

Жирона Эспаньол 0:0

Видеообзор матча: (ожидается)

