26 сентября на Монтиливи пройдет матч 7-го тура Примеры, в котором Жирона встретится с Эспаньолом.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Жирона

Команда сделала резкий рывок в позапрошлом сезоне. Но тот пик продлился только сезон, 2022/2023, пусть и привел сенсационное третье место (в сочетании с дебютом в Лиге чемпионов). Вот только потом началась глобальная стагнация. Ладно провал в еврокубке, но ведь и на внутренней арене в прошлом сезоне были удручающие результаты - так, от вылета в Сегунду отделило одно очко.

В новом сезоне пока что клуб так ни разу и не смог выиграть. В августе и вовсе были только поражения. Сентябрь, усилив состав в дэдлайн трансферного окна, в том числе и Ванатом, могли начать с победы (с голом украинца), но Сельта сровняла с пенальти на последних минутах. Потом был разгром 0:4, но с Атлетиком в прошлом туре была ничья - впрочем, тот сейчас тоже на спаде.

Эспаньол

Клуб смог добиться достойных результатов при нынешнем наставнике, Маноло Гонсалесе. Тот начал с подъема из Сегунды, причем только через плей-офф. Но, главное, потом получилось удержаться на более высоком уровне - набрали 42 очка, финишировав на комфортной четырнадцатой позиции. Правда, никто не забыл в Каталонии, что отставший на пару баллов Леганес отправился на понижение.

В любом случае, сейчас команда еще больше прибавила. Пока что она проиграла только однажды, и то Реалу в Мадриде, 0:2. При этом также была ничья с Реалом Сосьедад и, в прошлом туре, Валенсией (оба раза по 2:2), и ряд побед - начинали с волевых 2:1 дома с Атлетико, потом на том же поле брали максимум очков с Осасуной и Мальоркой.

Статистика личных встреч

В последнее время хорошо в официальных поединках получалось у Жироны: четырежды она в шести крайних матчах она выигрывала, еще дважды стороны закончили ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы чуть больше верят в подопечных Мичела Санчеса. Но, кажется, его соперники достаточно хороши для того, чтобы снова не проиграть (коэффициент - 1,6).