Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона – Эспаньол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Жирона
26.09.2025 22:00 - : -
Эспаньол
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
26 сентября 2025, 06:34 |
158
0

Жирона – Эспаньол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч пройдет 26 сентября в 22:00 по Киеву

26 сентября 2025, 06:34 |
158
0
Жирона – Эспаньол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

В пятницу, 26 сентября, состоится матч 7-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Эспаньол».

Игра пройдет в Жироне на местном стадионе «Монтиливи».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Жирона – Эспаньол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Жирона – Эспаньол
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЛА ЛІГИ

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

По теме:
Владислав КАБАЕВ: «Пожелали ему удачи. Это большая потеря для Динамо»
Реал сделает все возможное, чтобы Барселона получила жесткое наказание
Овьедо – Барселона – 1:3. Курьезный ляп вратаря. Видео голов и обзор
Эспаньол Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Владислав Ванат смотреть онлайн Владислав Крапивцов
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Результаты матчей ЛЕ, техническое поражение Кривбасса, травма Цыганкова
Футбол | 26 сентября 2025, 06:00 0
Результаты матчей ЛЕ, техническое поражение Кривбасса, травма Цыганкова
Результаты матчей ЛЕ, техническое поражение Кривбасса, травма Цыганкова

Главные новости за 25 сентября на Sport.ua

Легенда Шахтера провел разговор с Луисом Энрике о крупном трансфере
Футбол | 26 сентября 2025, 00:02 8
Легенда Шахтера провел разговор с Луисом Энрике о крупном трансфере
Легенда Шахтера провел разговор с Луисом Энрике о крупном трансфере

Дарио Срна когда-то мог покинуть «Шахтер» ради топового клуба

«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
Бокс | 25.09.2025, 07:08
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
Футбол | 25.09.2025, 13:56
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Футбол | 25.09.2025, 13:55
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: УАФ препятствует делу Мудрика, сотрудники провалили полиграф
Источник: УАФ препятствует делу Мудрика, сотрудники провалили полиграф
24.09.2025, 07:36 195
Футбол
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
25.09.2025, 06:05 9
Футбол
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
25.09.2025, 07:38 14
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Будет что-то невероятное. Это один из лучших боев в боксе»
Майк ТАЙСОН: «Будет что-то невероятное. Это один из лучших боев в боксе»
24.09.2025, 05:17
Бокс
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
25.09.2025, 08:19 14
Футбол
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
25.09.2025, 17:24 2
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Этот бой был ошибкой. Не следовало с ним драться»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Этот бой был ошибкой. Не следовало с ним драться»
24.09.2025, 03:05
Бокс
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
24.09.2025, 07:54
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем