Жирона – Эспаньол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч пройдет 26 сентября в 22:00 по Киеву
В пятницу, 26 сентября, состоится матч 7-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Эспаньол».
Игра пройдет в Жироне на местном стадионе «Монтиливи».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
|
