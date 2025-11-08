Форвард сборной Украины: «Это был какой-то цирк. Он не сделал ничего»

Украинский форвард Матвей Пономаренко вспомнил момент дисквалификации вингера Геннадия Синчука на чемпионате мира по футболу U-20.

– Еще одна тема, которую хотелось бы затронуть – это чемпионат мира U-20, на котором ты играл в составе молодежной сборной Украины. Как в целом оценишь выступление нашей команды? Она могла пройти дальше 1/8 финала? Тем более что сборная Испании выступала не самым сильным составом, которым могла поехать на этот турнир.

– Конечно, мы могли пройти дальше. У нас отличная команда, классные игроки. К сожалению, 1/8 – это был конец на этом турнире. Конечно, нам не повезло, потому что ключевой игрок нашей команды на этом турнире, Геннадий Синчук, не смог сыграть в матче с Испанией.

Я считаю, что его не допустили к этому матчу, это был какой-то цирк. Он не сделал ничего криминального, но был вынужден пропускать игру. Мы об этом узнали за полтора-два часа до игры. Конечно, это была моральная проблема для команды.

Если же анализировать в целом, то выступление наше было хорошим, мы вышли из группы. Каким бы ни был состав Испании, но всегда топ-сборная с лучшими футболистами Старого Света. Мы же с вами знаем, что лучшая академия мира – это Ла Массия в Барселоне. Наверное, не просто сборная Испании является чемпионом Европы, — сказал Пономаренко.