Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Форвард Динамо готов покинуть команду, чтобы иметь игровую практику
Украина. Премьер лига
08 ноября 2025, 14:09 |
818
1

Форвард Динамо готов покинуть команду, чтобы иметь игровую практику

Матвей Пономаренко рассматривает вариант с арендой до завершения нынешнего сезона

ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

Форвард киевского «Динамо» Матвей Пономаренко признался, что готов в нынешнем сезоне покинуть команду, чтобы иметь регулярную игровую практику. 19-летний футболист рассматривает вариант с арендой, чтобы потом вернуться в состав «бело-синих».

– Очень сложно плавно перейти из юношеского футбола во взрослый. Потому что там совсем другие скорости, совсем другая нагрузка, понимание игры. Однако с этим можно справиться, ведь не зря в Европе люди играют за первые команды уже в 16-17 или 18 лет.

Я считаю, что здесь не столько в физическом плане тяжело, сколько ментально. Ты играешь со взрослыми и боишься где-то ошибиться. Например, мяч где-то неправильно принять... Сразу начинаешь думать, а что тебе скажут опытные партнеры по команде. И это влияет в целом на моральное состояние. И всем трудновато в этом смысле. С этим нужно хорошо работать, чтобы более спокойно такие моменты воспринимать и быстрее адаптироваться к новым реалиям.

Будущее в «Динамо»? На данный момент я не могу четко ответить на этот вопрос. Мы не знаем, как ситуация будет развиваться дальше. Однако, если спроектировать текущее положение дел на будущее, возможно, есть смысл уйти в аренду и набираться опыта и игровой практики. И уже через полгода или год, став сильнее, вернуться в «Динамо» и бороться за место в основе здесь, – рассказал Пономаренко.

В нынешнем сезоне форвард провел шесть матчей за первую команду и четыре игры за U-19, где записал на свой счет четыре гола и один ассист. Контракт Пономаренко заканчивается в декабре 2028 года.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Матвей Пономаренко
Николай Тытюк Источник: Football.ua
adidas777
100% йому давно вже потрібно грати в дорослій команді.
Так у нас, як правило, і гальмується розвиток талановитих футболістів.
Ответить
+1
