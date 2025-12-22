Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо ищет юридические основания, чтобы указать футболисту на дверь
Украина. Премьер лига
22 декабря 2025, 19:29 | Обновлено 22 декабря 2025, 19:47
Динамо ищет юридические основания, чтобы указать футболисту на дверь

Киевляне не рассчитывают на Бленуце

ФК Динамо. Владислав Бленуце

Доверие к нападающему Владиславу Бленуце в киевском «Динамо» заметно снижается на фоне его неудачного старта сезона.

Внутри клуба возникают серьезные сомнения относительно его роли в команде. Отмечается, что ситуация стала еще более показательной после того, как стабильную игровую практику начал получать Пономаренко.

По информации источника, в «Динамо» сейчас больше думают не об интеграции Бленуце в состав, а о возможности найти юридические основания, чтобы уже зимой отпустить игрока в аренду – вероятно, в один из клубов Бухареста.

Владислав Бленуце Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
