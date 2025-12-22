Динамо ищет юридические основания, чтобы указать футболисту на дверь
Киевляне не рассчитывают на Бленуце
Доверие к нападающему Владиславу Бленуце в киевском «Динамо» заметно снижается на фоне его неудачного старта сезона.
Внутри клуба возникают серьезные сомнения относительно его роли в команде. Отмечается, что ситуация стала еще более показательной после того, как стабильную игровую практику начал получать Пономаренко.
По информации источника, в «Динамо» сейчас больше думают не об интеграции Бленуце в состав, а о возможности найти юридические основания, чтобы уже зимой отпустить игрока в аренду – вероятно, в один из клубов Бухареста.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
ЭйДжей разбил американца в шестом раунде
Авторитетный украинский наставник обратился к президенту клуба