МИЛЕВСКИЙ: «Как Динамо могло сделать этот трансфер? Вы же не Кудровка»
Артем разнес киевлян за подписание Бленуце
Бывший футболист «Динамо» Артем Милевский остался неприятно удивлен подписанием «Динамо» Владислава Бленуце.
«Я вообще не понимаю, как можно было сделать такой трансфер в Динамо. Это же не Кудровка. Кудровка, без обид. Но это же не Кудровка, чтобы привезти футболиста, который забил в свои ворота гол – и на этом все. Как так можно ошибаться?», – отметил Артем.
В киевском клубе Бленуце проигрывает конкуренцию и в восьми из последних десяти матчей не получил ни одной минуты. В сезоне он сыграл 10 поединков и забил один гол.
Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.
