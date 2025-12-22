Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МИЛЕВСКИЙ: «Как Динамо могло сделать этот трансфер? Вы же не Кудровка»
Украина. Премьер лига
22 декабря 2025, 06:42 |
1063
0

МИЛЕВСКИЙ: «Как Динамо могло сделать этот трансфер? Вы же не Кудровка»

Артем разнес киевлян за подписание Бленуце

22 декабря 2025, 06:42 |
1063
0
МИЛЕВСКИЙ: «Как Динамо могло сделать этот трансфер? Вы же не Кудровка»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Милевский

Бывший футболист «Динамо» Артем Милевский остался неприятно удивлен подписанием «Динамо» Владислава Бленуце.

«Я вообще не понимаю, как можно было сделать такой трансфер в Динамо. Это же не Кудровка. Кудровка, без обид. Но это же не Кудровка, чтобы привезти футболиста, который забил в свои ворота гол – и на этом все. Как так можно ошибаться?», – отметил Артем.

В киевском клубе Бленуце проигрывает конкуренцию и в восьми из последних десяти матчей не получил ни одной минуты. В сезоне он сыграл 10 поединков и забил один гол.

Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.

По теме:
Президент клуба УПЛ рассказал о планах строительства двух стадионов
Игрок Полесья объяснил, почему его до сих пор не вызывают в сборную Украины
Игрок Полесья: «Критиковать всегда легче, чем показывать результат»
Артем Милевский Динамо Киев Владислав Бленуце Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: YouTube
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик отреагировал на брутальный нокаут Джошуа в бою против Пола
Бокс | 21 декабря 2025, 10:22 0
Усик отреагировал на брутальный нокаут Джошуа в бою против Пола
Усик отреагировал на брутальный нокаут Джошуа в бою против Пола

Украинец опубликовал видео нокаута в Инстаграме

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»
Футбол | 21 декабря 2025, 08:02 3
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»

Артем поделился мыслями о блогерах

Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Футбол | 21.12.2025, 09:21
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Цыганкова после чудо-матча хочет купить 25-кратный чемпион страны
Футбол | 21.12.2025, 22:02
Цыганкова после чудо-матча хочет купить 25-кратный чемпион страны
Цыганкова после чудо-матча хочет купить 25-кратный чемпион страны
Винисиус убрал фото с футболкой Реала в инстаграме
Футбол | 22.12.2025, 04:22
Винисиус убрал фото с футболкой Реала в инстаграме
Винисиус убрал фото с футболкой Реала в инстаграме
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
21.12.2025, 09:45 6
Футбол
Джошуа и Джейк Пол были отстранены от бокса после поединка в Майами
Джошуа и Джейк Пол были отстранены от бокса после поединка в Майами
20.12.2025, 09:49
Бокс
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
20.12.2025, 08:49 20
Футбол
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
21.12.2025, 17:11 8
Футбол
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Откуда Суркис мог знать? У Шовковского были...»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Откуда Суркис мог знать? У Шовковского были...»
20.12.2025, 19:17 1
Футбол
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
20.12.2025, 09:44
Бокс
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
20.12.2025, 15:44 11
Футбол
Усик сделал Джошуа ценный подарок. Энтони был в восторге
Усик сделал Джошуа ценный подарок. Энтони был в восторге
20.12.2025, 06:22 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем