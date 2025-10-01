Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
Молодёжный чемпионат мира U20
Панама U20
30.09.2025 23:00 – FT 1 : 1
УКРАИНА U20
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Сборная УКРАИНЫ
01 октября 2025, 09:39 |
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025

Коуч пообщался с журналистами после матча

01 октября 2025, 09:39 |
4 Comments
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Михайленко

Главный тренер юниорской сборной Украины Дмитрий Михайленко поделился эмоциями после матча второго тура группового этапа ЧМ-2025 против Панамы (1:1)

«Панама подстроилась, начала направлять нас на левый фланг. Первый тайм мы были к этому не готовы, во второй половине тоже были проблемы с созданием моментов. Мы немного спешили, нервничали. С одной стороны, не дали ничего создать Панаме, но ожидали гораздо больше созданных моментов и ударов.

Очень часто соперник сбивал время [во втором тайме]: ложились, отдыхали. Не было темпа, но все равно мы должны создавать больше, оказывать давление и более агрессивно действовать в штрафной.

Мы собрались здесь, на таких турнирах, чтобы играть в футбол, а не лежать, затягивать время. Приехали играть в футбол, показывать свой класс, а не играть в такую ​​игру», – сказал Михайленко.

После двух туров подопечные Дмитрия Михайленко набрали 4 зачетных пункта. Сине-желтые обыграли Южную Корею (2:1) и сыграли вничью с Панамой (1:1). Матч Украина – Парагвай состоится в пятницу, 3 октября. Стартовый свисток раздастся в 23:00 по киевскому времени

По теме:
Лидер сборной Украины U-20: «Панама играла очень противно»
Украина U-20 осталась без лидера на матч против Парагвая на ЧМ-2025
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
Дмитрий Михайленко сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 сборная Панамы по футболу U-20 Панама - Украина
Олег Вахоцкий Источник: Суспильне Спорт
kadaad .
Как все наши физруки этот винит всех кого угодно , но не себя тупого!
Ответить
+1
Nikos
Панама дійсно паскудненька, але фізично дуже витривала. Всі перші м'ячі виграли, головою все зняли. У нас жодного біль менш гольового момента. Тому сиди і мовчи.
Ответить
+1
О главном
"А в первой столице вновь разнесли киевское Динамо: Arera призвал не забывать о нечестном судействе в УПЛ", - передает Politico, - "Шубы Суркиса не пройдут"
Ответить
0
Kendall Roy
чудак, хто тобі заважав 1-0 утримати? 
Ответить
0
