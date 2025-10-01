Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025

Главный тренер юниорской сборной Украины Дмитрий Михайленко поделился эмоциями после матча второго тура группового этапа ЧМ-2025 против Панамы (1:1)

«Панама подстроилась, начала направлять нас на левый фланг. Первый тайм мы были к этому не готовы, во второй половине тоже были проблемы с созданием моментов. Мы немного спешили, нервничали. С одной стороны, не дали ничего создать Панаме, но ожидали гораздо больше созданных моментов и ударов.

Очень часто соперник сбивал время [во втором тайме]: ложились, отдыхали. Не было темпа, но все равно мы должны создавать больше, оказывать давление и более агрессивно действовать в штрафной.

Мы собрались здесь, на таких турнирах, чтобы играть в футбол, а не лежать, затягивать время. Приехали играть в футбол, показывать свой класс, а не играть в такую ​​игру», – сказал Михайленко.

После двух туров подопечные Дмитрия Михайленко набрали 4 зачетных пункта. Сине-желтые обыграли Южную Корею (2:1) и сыграли вничью с Панамой (1:1). Матч Украина – Парагвай состоится в пятницу, 3 октября. Стартовый свисток раздастся в 23:00 по киевскому времени