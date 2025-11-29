УАФ наказала двух сотрудников за ужасную дисквалификацию футболиста

Украинская ассоциация футбола завершила служебное расследование по делу Геннадия Синчука, который был дисквалифицирован на юношеском ЧМ-2025.

По итогам проверки дисциплинарные взыскания в виде выговора получили два сотрудника организации – менеджер отдела подготовки мероприятий сборных Сергей Вакалюк и руководитель этого же отдела Дмитрий Пелин.

В заключении комиссии указано, что действия сотрудников привели к нарушению дисциплинарных и регламентных норм FIFA во время финальной части чемпионата мира U-20.

Кроме наказания, УАФ рекомендовала провести начальное мероприятие для Пелина, Вакалюка и Геннадия Синчука по правилам ФИФА, а также усилить контроль знаний регламентов среди всех членов тренерско-административного персонала перед международными соревнованиями.